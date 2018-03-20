Vote 2018: Meet the Candidates

CHICAGO (WLS) --Meet the candidates for 2018's local primary election.
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(I)-Incumbent
ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR
DEMOCRATS
BISS, DANIEL | WALLACE, LITESA
DAIBER, BOB | TODD, JONATHAN
HARDIMAN, TIO | AVERY, PATRICIA
KENNEDY, CHRIS | JOY, RA
MARSHALL, ROBERT | COLE, DENNIS
PRITZKER, JB | STRATTON, JULIANA
REPUBLICANS
IVES, JEANNE | MORTHLAND, RICH
RAUNER, BRUCE | SANGUINETTI, EVELYN (I)
INDEPENDENTS
KELLY, WILLIAM | LEGGERO, BRIAN
ILLINOIS ATTORNEY GENERAL
DEMOCRATS
DRURY, SCOTT
FAIRLEY, SHARON
GOLDSTEIN, AARON
QUINN, PAT
MARIOTTI, RENATO
RAOUL, KWAME
ROTERING, NANCY
RUIZ, JESSE
REPUBLICANS
GRASSO, GARY
HAROLD, ERIKA
ILLINOIS SECRETARY OF STATE
DEMOCRATS
WHITE, JESSE (I)
REPUBLICANS
HELLAND, JASON
ILLINOIS COMPTROLLER
DEMOCRATS
MENDOZA, SUSANA (I)
REPUBLICANS
SENGER, DARLENE
ILLINOIS TREASURER
DEMOCRATS
FRERICHS, MICHAEL (I)
REPUBLICANS
DODGE, JIM (I)
U.S. CONGRESSIONAL DISTRICT RACES
1ST DISTRICT
DEMOCRATS
RUSH, BOBBY (I)
REPUBLICANS
TILLMAN II, JIMMY LEE
2ND DISTRICT
DEMOCRATS
KELLY, ROBIN (I)
LEWIS, MARCUS
REPUBLICANS
HARMON, PATRICK
MERKLE, DAVID
MORROW, JOHN
3RD DISTRICT
DEMOCRATS
LIPINSKI, DAN (I)
NEWMAN, MARIE
REPUBLICANS
JONES, ARTHUR
4TH DISTRICT
DEMOCRATS
FLORES, SOL
GARCIA, JESUS "CHUY"
GONZALEZ, RICHARD
REPUBLICANS
LORCH, MARK WAYNE
5TH DISTRICT
DEMOCRATS
MUSTAFA, SAMEEN
QUIGLEY, MIKE
SCHWARTZBERG, STEVEN
WOLF, BENJAMIN
REPUBLICANS
HANSON, TOM
6TH DISTRICT
DEMOCRATS
ANDERSON WILKINS, BECKY
CASTEN, SEAN
CHENEY, CAROLE
HOWLAND, AMANDA
HUFFMAN, RYAN
MAZESKI, KELLY
ZORDANI, JENNIFER
REPUBLICANS
ROSKAM, PETER (I)
7TH DISTRICT
DEMOCRATS
CLARK, ANTHONY
DAVIS, DANNY (I)
SALIM, AHMED
REPUBLICANS
CAMERON, CRAIG
LEEF, JEFFREY
8TH DISTRICT
DEMOCRATS
KRISHNAMOORTHI, RAJA (I)
REPUBLICANS
DIGANVKER, JITENDRA
9TH DISTRICT
DEMOCRATS
SCHAKOWSKY, JAN (I)
REPUBLICANS
ELLESON, JOHN
RICE, MAXWELL
SANGARI, SARGIS
THOMAS JR, D VINCENT
10TH DISTRICT
DEMOCRATS
SCHNEIDER, BRAD (I)
REPUBLICANS
BENNETT, DOUGLAS
SHAH, SAPAN
WYNES, JEREMY
11TH DISTRICT
DEMOCRATS
FOSTER, BILL
REPUBLICANS
STELLA, NICK
VLAKANCIC, CONSTANT "CONOR"
14TH DISTRICT
DEMOCRATS
BROLLEY, MATTHEW
HOSTA, JOHN
ROLDAN-JOHNSON, DANIEL
SWANSON, VICTOR
UNDERWOOD, LAUREN
WALZ, JIM
WEBER, GEORGE
REPUBLICANS
HULTGREN, RANDY (I)
16TH DISTRICT
DEMOCRATS
BRIEL, AMY "MURRI"
DADY, SARA
MOHAMMAD, NEILL
VERCOLIO-OSMUND, BETH (I)
REPUBLICANS
KINZINGER, ADAM (I)
MARTER, JAMES
ILLINOIS SENATE RACES
2ND DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
AQUINO, OMAR (I)
3RD DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HUNTER, MATTIE (I)
5th DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
VAN PELT, PATRICIA (I)
6TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
CULLERTON, JOHN J. (I)
8TH DISTRICT SENATE
DEMOCRATS
McATEER-FOURNIER, CAROLINE
SILVERSTEIN, IRA I. (I)
VILLIVALAM, RAM
ZULKEY, DAVID A.
9TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
LASONDE, JOAN MCCARTHY
DEMOCRAT
FINE, LAURA
11TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
SANDOVAL, MARTIN A. (I)
12TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
LANDEK, STEVEN (I)
14TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
JONES III, EMIL (I)
15TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HARRIS III, NAPOLEON (I)
17TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
TROTTER, DONNE E. (I)
18TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
CUNNINGHAM, BILL (I)
20TH DISTRICT SENATE
DEMOCRATS
MARTINEZ, IRIS Y. (I)
GOLDBERG, BART
21ST DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
CONNELLY, MICHAEL G. (I)
DEMOCRAT
ELLMAN, LAURA
23RD DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
LEWIS, SETH
DEMOCRAT
CULLERTON, THOMAS (I)
24TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
NYBO, CHRIS (I)
DEMOCRAT
GLOWIAK, SUZANNE "SUZY"
26TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
MCCONCHIE, DAN (I)
DEMOCRAT
GEORGES, TOM
27TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
ROONEY, TOM (I)
DEMOCRATS
GILLESPIE, ANN
SONNEFELDT, JOE
29TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
BARRETT, DAVIE
DEMOCRAT
MORRISON, JULIE A. (I)
30TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
LEE, SOOJAE
DEMOCRAT
LINK, TERRY (I)
32ND DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
WILCOX, CRAIG
DEMOCRAT
MAHADY, MARY
33RD DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
MCCONNAUGHAY, KAREN (I)
DEMOCRAT
ZETTLER, NANCY
35TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
SYVERSON, DAVE (I)
36TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
ANDERSON, NEIL (I)
DEMOCRAT
JOHNSON, GREGG
38TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
REZIN, SUE (I)
DEMOCRAT
HENRY, HEIDI
39TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HARMON, DON (I)
41ST DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
CURRAN, JOHN (I)
DEMOCRAT
FITZGERALD, BRIDGET M.
42ND DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HOLMES, LINDA (I)
44TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
BRADY, BILL (I)
45TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
STEWART, BRIAN W.
DEMOCRAT
SIMPSON, DAVID
47TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
TRACY, JIL (I)
48TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
MCMILLAN, SETH
DEMOCRAT
MANAR, ANDY (I)
50TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
MCCLURE, STEVE
51ST DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
ROSE, CHAPIN (I)
53RD DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
BARICKMAN, JASON
54TH DISTRICT SENATE
REPUBLICANS
BARBER, GEORGE
HIM, RAFAEL
PLUMMER, JASON
STRATEMEYER, BENJAMIN L.
56TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
HAL PATTON
DEMOCRAT
CROWE, RACHELLE AUD
57TH DISTRICT SENATE
REPUBLICANS
HILDENBRAND, TANYA
ROMANIK, BOB
DEMOCRAT
BELT, CHRISTOPHER
59TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
FOWLER, DALE (I)
ILLINOIS HOUSE OF REPRESENTATIVES RACES
1ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
BURKE, DANIEL J. (I)
ORTIZ, AARON M.
2ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MAH, THERESA (I)
3RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ARROYO, LUIS (I)
4TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
MILLAN, IRIS J.
PATTISON, ALYX S.
RAMIREZ, DELIA C.
SHAW, ANNE.
5TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
BULLOCK, FELICIA N.
DUNKIN, KENNETH "KEN" (I)
ROBINSON JR., LAMONT
SAYEED, DILARA
6TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HARPER, SONYA MARIE (I)
7TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WELCH, EMANUEL "CHRIS" (I)
8TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FORD, LA SHAWN K. (I)
9TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
TURNER, ARTHUR (I)
10TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CONYEARS-ERVIN, MELISSA (I)
11TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WILLIAMS, ANN M. (I)
12TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FEIGENHOLTZ, SARA
13TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HARRIS, GREGORY (I)
14TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
CASSIDY, KELLY M. (I)
SIEGEL, ARTHUR NOAH
15TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BIELA, AMANDA (I)
DEMOCRAT
D'AMICO, JOHN C. (I)
16TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LANG, LOU (I)
17TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LEE, PETER
DEMOCRATS
CHOW, CANDANCE
DAGHER, PETE
EIDENBERG, ALEXANDRA
GONG-GERSHOWITZ, JENNIFER
LUECKE, MARY RITA
18TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CHO, JULIE
DEMOCRATS
GABEL, ROBYN (I)
19TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KESSEM, AMMIE
DEMOCRATS
MARTWICK, ROBERT
LAPORTE, JEFFREY
20TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MCAULIFFE, MICHAEL P. (I)
DEMOCRAT
MARWIG, MERRY
21ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
TABARES, SILVANA (I)
22ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MADIGAN, MICHAEL J. (I)
23RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ZALEWSKI, MICHAEL J. (I)
24TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
HERNANDEZ, ELIZABETH "LISA" (I)
REYES, ROBERT RAFAEL
25TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
CALLOWAY, WILLIAM
COLLINS, ANGELIQUE N.
IRMER, ADRIENNE
MCKIBBEN, GRACE CHAN
MILES, ANNE MARIE
RUSH, FLYNN
TARVER II, CURTIS J.
26TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MITCHELL, CHRISTIAN L. (I)
27TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
ROBINSON, TAWANA J.
SLAUGHTER, JUSTIN Q. (I)
28TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
CARVLIN, MARY
KOSCHNITZKY, KIMBERLY NICOLE
RITA, ROBERT "BOB" (I)
29TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
COREAN, DAVIS
JONES, THADDEUS
30TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DAVIS, WILLIAM "WILL" (I)
31ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
FLOWERS, MARY E.
PRESTON, WILLIE
32ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
THAPEDI, ANDRE (I)
33RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
EVANS JR., MARCUS C. (I)
34TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SIMS JR., ELGIE R. (I)
35TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HEBEIN, HERBERT
DEMOCRAT
HURLEY, FRANCES ANN (I)
36TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
BURKE, KELLY M. (I)
37TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MCDERMED, MARGO (I)
DEMOCRAT
HUNT, MICHAEL J.
38TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
BONNER, DAVID
MATTHEWS JR., CECIL
MEYERS-MARTIN, DEBBIE
SOLOMON, MAX
39TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GUZZARDI, WILL (I)
40TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ANDRADE JR., JAIME M. (I)
41ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WEHRLI, GRANT (I)
DEMOCRAT
MONTGOMERY, VAL
42ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
BYRNE, RYAN EDWARD
GRANT, AMY L.
MINOR, BURT
DEMOCRAT
CARRIER, KATHLEEN V.
43RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CUMING, ANDREW R.
DEMOCRAT
MOELLER, ANNA (I)
44TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BAUMER, KATY DOLAN
DEMOCRAT
CRESPO, FRED (I)
45TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WINGER, CHRISTINE JENNIFER (I)
DEMOCRAT
BORBAS, CYNTHIA
46TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
KINZLER, GORDON JAY
OROZCO, ROGER
DEMOCRAT
CONROY, DEB (I)
47TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MAZZOCHI, DEANNE MARIE
DEMOCRAT
CAFFREY, JAMES "JIM"
SOMMERKAMP, ANNE
48TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BREEN, PETER (I)
DEMOCRAT
HOWARD, TERRA COSTA
49TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KHOURI, TONIA JANE
ZITO, NIC
DEMOCRAT
VILLA, KARINA
50TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WHEELER, KEITH R. (I)
DEMOCRAT
LESLIE, JAMES G.
51ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SAUER, NICK (I)
52ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MCSWEENEY, DAVID (I)
53RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MILLER, KATIE
CORRIGAN, EDDIE (I)
DEMOCRAT
WALKER, MARK
54TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MORRISON, TOM (I)
DEMOCRAT
TREVOR, MAGGIE
55TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SMOLENSKI, MARILYN (I)
DEMOCRAT
MOYLAN, MARTIN (I)
56TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
BERNAS, JILLIAN ROSE
KEGARISE, CHARLOTTE "CHAR"
DEMOCRAT
MUSSMAN, MICHELLE (I)
57TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BATTINUS, MARY
DEMOCRAT
CARROLL, JONATHAN
58TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MASOVER, CINDY
DEMOCRAT
MORGAN, BOB
59TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
SUKOVIC, MARKO
FELDMAN, KAREN
DEMOCRATS
DIDECH, DANIEL
MALTER, SUSAN
60TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MAYFIELD, RITA (I)
61ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
JESIEL, SHERI (I)
DEMOCRAT
JOYCE, MASON
62ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SOLANO, ADAM
DEMOCRATS
IDSTEIN, KEN
YINGLING, SAM
63RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
REICK, STEVEN (I)
64TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
TOM, WEBER
65TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
UGASTE, DAN (I)
DEMOCRAT
JOHNSON, RICHARD
75TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WELTER, DAVID ALLEN (I)
76TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LONG, JERRY LEE
DEMOCRAT
BERNAL, JILL M.
YEDNOCK, LANCE
77TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
AIRDO ANTHONY
DEMOCRAT
WILLIS, KATHLEEN (I)
78TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LILLY, CAMILLE (I)
79TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
PARKHURST, LINDSAY (I)
DEMOCRAT
DUGAN, LISA M.
80TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DELUCA, ANTHONY (I)
81ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
OLSEN, DAVID S. (I)
DEMOCRAT
STAVA-MURRAY, ANNE M.
82ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DURKIN, JIM (I)
STRAUB, MICHAEL "MICKEY"
DEMOCRAT
CHLYSTEK, TOM
83RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LAVIA, LINDA CHAPA (I)
84TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SMITH, PATTY
DEMOCRAT
KIFOWIT, STEPHANIE A. (I)
85TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BICKUS, LISA
DEMOCRAT
CONNOR, JOHN (I)
86TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LAIB, RICK
DEMOCRAT
WALSH JR., LAWRENCE "LARRY" (I)
97TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BATINICK, MARK (I)
DEMOCRAT
FREEMAN, MICA (I)
98TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BENFORD, ALYSSIA
DEMOCRAT
MANLY, NATALIE A. (I)
ILLINOIS APPELLATE COURT JUDGES
4TH APPELLATE - POPE VACANCY
REPUBLICAN
HARRIS, THOMAS M. (I)
5TH APPELLATE - GOLDENHERSH VACANCY
REPUBLICAN
OVERSTREET, DAVID K. (I)
DEMOCRAT
HOERNER, KEVIN T.
COOK COUNTY CIRCUIT/SUBCIRCUIT JUDGES
COOK COUNTY CIRCUIT - BREWER VACANCY
DEMOCRATS
MAHER, JOHN
VAHEY, KATHRYN MALONEY
WHITING, ORAN F.
COOK COUNTY CIRCUIT - CLAY VACANCY
DEMOCRATS
GREEN, JONATHAN CLARK
LANAHAN, KATHALEEN THERESA
O'MALLEY, MICHAEL I.
ROPER, LORI ANN
COOK COUNTY CIRCUIT - DOOLING VACANCY
DEMOCRATS
FETMAN, CORRI DIANE
LEEMING, TIMOTHY JOHN
SIANIS, TOM SAN
COOK COUNTY CIRCUIT - EGAN VACANCY
DEMOCRAT
SILVA, ROSA MARIA
COOK COUNTY CIRCUIT - DUNFORD VACANCY
MCGUIRE, THOMAS F.
COOK COUNTY CIRCUIT - FLANAGAN VACANCY
DEMOCRATS
HILLISON, KEELY PATRICIA
JONES JR., PRESTON
PILLSBURY, AMANDA MOIRA
SALAJANU, IOANA
COOK COUNTY CIRCUIT - HARTIGAN VACANCY
DEMOCRATS
HORAN, CECILIA ANNE
SPENCE, KEITH L.
COOK COUNTY CIRCUIT - JORDAN VACANCY
DEMOCRATS
BARRIDO, JERRY
JOHN, PATRICK DANKWA
QUISH, CLARE JOYCE
COOK COUNTY CIRCUIT - McGINNIS VACANCY
DEMOCRATS
GONZALEZ, PETER MICHAEL
SEXTON, BRIAN TERRENCE
TROWBRIDGE, BRADLEY R.
COOK COUNTY CIRCUIT - ROONEY VACANCY
DEMOCRATS
HAGERTY, JACK
TAYLOR, MABLE
COOK COUNTY - 1ST SUBCIRCUIT - HAMBRIGHT, JR. VACANCY
DEMOCRATS
ORR, ERIKA
PAYNE, LITRICIA
COOK COUNTY- 2ND SUBCIRCUIT - LAMPKIN VACANCY
DEMOCRATS
BATES, FREDRICK H.
BLAKELY, TIANA ELLIS
COOK COUNTY- 2ND SUBCIRCUIT - LAWS VACANCY
DEMOCRATS
DAVIS, ADRIENNE ELAINE
LAWS, WILLIAM H.
COOK COUNTY - 2ND SUBCIRCUIT - RHODES VACANCY
DEMOCRATS
HARVEY, TOYA T.
SMITH, TIESHA L.
COOK COUNTY - 2ND SUBCIRCUIT - TURNER, JR. VACANCY
DEMOCRATS
GRAY, IESHIA
RICHARDSON, TRAVIS
COOK COUNTY - 2ND SUBCIRCUIT - WILLIS VACANCY
DEMOCRATS
HENRY, SHEREE D.
SEATON, DEBRA A.
COOK - 2ND SUBCIRCUIT - TURNER VACANCY
DEMOCRATS
SCHOOP, DEVLIN
WILLIS, ARTHUR WESLEY
COOK COUNTY - 3RD SUBCIRCUIT - DELEHANTY VACANCY
DEMOCRATS
CUNNINGHAM, KEVIN PATRICK
HAYES, MICHAEL
STANTON, PATRICK THOMAS
COOK COUNTY - 4TH SUBCIRCUIT - DAVY VACANCY
DEMOCRATS
GOLDEN, CAROLINE JAMIESON
NAVARRO, DAVID R.
COOK COUNTY - 4TH SUBCIRCUIT - RILEY VACANCY
DEMOCRATS
CIACCIA-LEZZA, ELIZABETH
O'MEARA, JOHN ANDREW
COLLINS, DANNY
REGGI, MARTIN D.
COOK - 5TH SUBCIRCUIT - BANKS VACANCY
DEMOCRATS
ANDERSON, GWENDOLYN D.
BETTS, GINO
COLEMAN, H YVONNE
SALLEE, RHONDA
COOK COUNTY - 5TH SUBCIRCUIT - JONES VACANCY
DEMOCRATS
KELLY, DAVID L.
MARSHALL, JENETIA
PERKINS, MARIAN EMILY
COOK COUNTY - 5TH SUBCIRCUIT - WASHINGTON, II VACANCY
DEMOCRATS
ALLEN, SHAY TYRONE
HARRIS, ROBERT
MELCHOR, MARY ALICE
COOK COUNTY - 6TH SUBCIRCUIT - CHEVERE VACANCY
DEMOCRATS
DELGADO, KENT
HERRERA, DAVID C.
KELLY, SEAN PATRICK
COOK COUNTY - 6TH SUBCIRCUIT - COOKE VACANCY
DEMOCRATS
BEACH, CHARLES "CHARLIE"
UNDERHILL, EDWARD J.
WEBBER, ANDREA MICHELLE
COOK COUNTY - 6TH SUBCIRCUIT - LOPEZ CEPERO VACANCY
DEMOCRATS
MILLER, STEPHANIE K.
PEREZ, LINDA
COOK COUNTY - 8TH SUBCIRCUIT - FABRI VACANCY
DEMOCRATS
BENSON, JOHN CHRISTOPHER
FELDMAN, STEPHEN J.
SHAPIRO, JAMES "JAMIE"
SHOFFNER, ROBIN DENISE
MCGRATH, BONNIE C.
COOK COUNTY - 8TH SUBCIRCUIT - LIU VACANCY
DEMOCRATS
FARMAKIS, ATHENA A.
FORTI, MICHAEL A.
HOSSEINI, CYRUS
HUGE, LINDSAY
DEMOCRATS
COOK COUNTY - 8TH SUBCIRCUIT - PETHERS VACANCY
AGRAWAL, RISHI
MACKOFF, MYRON "MIKE"
WRENN, JEANNE MARIE
COOK COUNTY - 10TH SUBCIRCUIT - O'NEILL BURKE VACANCY
DEMOCRATS
MURPHY, LORRAINE
SALTOUROS, STEPHANIE
WARD BROWN, GWYN E.
COOK COUNTY - 10TH SUBCIRCUIT - SURIANO VACANCY
DEMOCRATS
CLEARY, GERALD
CONNOLLY, NOREEN PATRICIA
DALY, COLLEEN REARDON
GABRYSZEWSKI, THOMAS J.
QUINN, JILL ROSE
COOK COUNTY - 11TH SUBCIRCUIT - KENNEDY VACANCY
DEMOCRATS
FRANKEL, SCOTT J.
ROSADO, JOANNE F.
COOK COUNTY - 12TH SUBCIRCUIT - MAKI VACANCY
REPUBLICANS
JACOB, ALAN M.
STUDENROTH, DAVID
DEMOCRATS
CHUPACK, JOEL
THOMAS, RAYMOND MOLITOR
TROMBETTA, CARMINE
COOK COUNTY - 13TH SUBCIRCUIT - CRANE VACANCY
REPUBLICANS
GROEBNER, SUSANNE
SEYRING, GARY WILLIAM
DEMOCRAT
STEFFEN, KETKI "KAY"
COOK COUNTY- 13TH SUBCIRCUIT - LAWRENCE VACANCY
REPUBLICANS
FITZGERALD, DANIEL PATRICK
GERBER, MICHAEL PERRY
DEMOCRAT
O'MALLEY, SHANNON P.
COOK COUNTY - 13TH SUBCIRCUIT - O'DONNELL VACANCY
REPUBLICAN
SVENSON, CHRISTINE
DEMOCRAT
BETAR III, SAMUEL J.
COOK COUNTY - 14TH SUBCIRCUIT - GARCIA VACANCY
DEMOCRATS
AMMENDOLA, MARINA E.
FRAUSTO-SANDOVAL, BEATRIZ A.
COOK COUNTY - 15TH SUBCIRCUIT - SCULLY, JR. VACANCY
DEMOCRATS
BARRETT, MICHAEL B.
RICE-AKIWOWO, ASHONTA
COOK COUNTY - 15TH SUBCIRCUIT - ZELEZINSKI VACANCY
REPUBLICAN
FIAONI, KARLA MARIE
DEMOCRATS
MCKENNA, SCOTT
SWANAGAN, ANTHONY C.
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(I)-Incumbent