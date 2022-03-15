meet the candidates

Vote 2022: Meet the Candidates - Illinois General Primary

Meet the candidates for 2022's Illinois General Primary which will be held on June 28.

*Note: Clicking on the names highlighted in blue will take you directly to the candidate's website or social media page.

ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR

DEMOCRAT
PRITZKER, JB | STRATTON, JULIANA (I)

KARLA SHAW
BEVERLY MILES

REPUBLICAN

PAUL SCHIMPF | CAROLYN SCHOFIELD

DARREN BAILEY | STEPHANIE TRUSSELL

GARY RABINE |AARON DEL MAR

RICHARD IRVING | AVERY BOURNE

EMILY JOHNSON | BRETT MAHLEN

MAX SOLOMON | LATASHA H. FIELDS

KEISHA S. SMITH

JESSE SULLIVAN | KATHLEEN MURPHY

ATTORNEY GENERAL

DEMOCRAT

KWAME RAOUL (I)

REPUBLICAN

DAVID SHESTOKAS

STEVE KIM

THOMAS G. DeVORE

SECRETARY OF STATE

DEMOCRAT

DAVID H. MOORE

ANNA M. VALENCIA

ALEXI GIANNOULIAS

SIDNEY MOORE

REPUBLICAN

DAN BRADY

JOHN C. MILHISER

MICHELLE TURNEY

COMPTROLLER

DEMOCRAT

SUSANA A. MENDOZA (I)

REPUBLICAN

SHANNON L. TERESI

MICHAEL KINNEY
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