Meet the candidates for 2022's Illinois General Primary which will be held on June 28.
*Note: Clicking on the names highlighted in blue will take you directly to the candidate's website or social media page.
ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR
DEMOCRAT
PRITZKER, JB | STRATTON, JULIANA (I)
KARLA SHAW
BEVERLY MILES
REPUBLICAN
PAUL SCHIMPF | CAROLYN SCHOFIELD
DARREN BAILEY | STEPHANIE TRUSSELL
GARY RABINE |AARON DEL MAR
RICHARD IRVING | AVERY BOURNE
EMILY JOHNSON | BRETT MAHLEN
MAX SOLOMON | LATASHA H. FIELDS
KEISHA S. SMITH
JESSE SULLIVAN | KATHLEEN MURPHY
ATTORNEY GENERAL
DEMOCRAT
KWAME RAOUL (I)
REPUBLICAN
DAVID SHESTOKAS
STEVE KIM
THOMAS G. DeVORE
SECRETARY OF STATE
DEMOCRAT
DAVID H. MOORE
ANNA M. VALENCIA
ALEXI GIANNOULIAS
SIDNEY MOORE
REPUBLICAN
DAN BRADY
JOHN C. MILHISER
MICHELLE TURNEY
COMPTROLLER
DEMOCRAT
SUSANA A. MENDOZA (I)
REPUBLICAN
SHANNON L. TERESI
MICHAEL KINNEY
Vote 2022: Meet the Candidates - Illinois General Primary
MEET THE CANDIDATES
TOP STORIES
Show More
More TOP STORIES News