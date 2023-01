El actor Alec Baldwin enfrentará cargos por homicidio culposo en rodaje de película 'Rust'

This article can be read in English

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7chicago.com/video/embed/?pid=12718837" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Alec Baldwin y una especialista en armas serán acusados de homicidio culposo por el tiroteo fatal de la cinefotógrafa Halyna Hutchins. (Este informe está en inglés)

SANTA FE, N.M. -- El actor Alec Baldwin y una especialista en armas serán acusados de homicidio culposo por el tiroteo fatal de una cinefotógrafa que murió en un plató en Nuevo México, anunciaron fiscales el jueves. La fiscal de distrito de Santa Fe Mary Carmack-Altwies emitió un comunicado en el que anunció los cargos contra Baldwin y Hannah Gutierrez Reed, quien supervisaba las armas en el set de la película de vaqueros "Rust". Halyna Hutchins falleció poco después de resultar herida durante los ensayos en un rancho a las afueras de Santa Fe el 21 de octubre de 2021. Baldwin apuntaba el arma hacia Hutchins cuando se disparó, matándo a la directora de fotografía e hiriendo al director, Joel Souza. El asistente de director David Halls, que le había dado a Baldwin el arma, firmó un acuerdo para declararse culpable de uso negligente de un arma mortal, dijo la oficina de la fiscal de distrito. El homicidio culposo o involuntario puede involucrar una muerte que ocurre cuando un acusado hace algo que es legal, pero peligroso y actúa de forma negligente o sin precaución. El cargo implica un delito grave y se puede castigar con hasta 18 meses en prisión y una multa de $5,000 dólares bajo la ley de Nuevo México. Los cargos también incluyen una cláusula que podría resultar en cinco años de prisión obligatoria pues el delito se cometió con un arma de fuego. El jefe de policía del condado de Santa Fe Adan Mendoza, quien encabezó la primera investigación sobre la muerte de Hutchins, describió "un grado de negligencia" en el set de filmación. Pero dejó las decisiones sobre posibles cargos penales a los fiscales después de entregar los resultados de una investigación de un año en octubre. Ese reporte no espeficificó cómo terminó una bala real en el plató. Baldwin - famoso por sus papeles en "30 Rock" y "The Hunt for Red October" así como su parodia al expresidente Donald Trump en "Saturday Night Live" - ha dicho que la muerte fue un "trágico accidente". Buscó limpiar su reputación al demandar a la gente involucrada con el manejo y suministro del arma cargada que le entregaron. Baldwin, quien también es coproductor de "Rust", dijo que le señalaron que el arma era segura de usar. En su demanda, Baldwin señaló que, al trabajar en ángulos de cámara con Hutchins durante el ensayo para una escena, apuntó el arma en dirección a la cinefotógrafa y jaló hacia atrás el percutor, el cual se disparó. La Oficina del Forense de Nuevo México determinó que el tiroteo fue un accidente tras realizar una autopsia y una revisión de los reportes de las autoridades. La Oficina de Salud y Seguridad Laboral de Nuevo México impuso una multa máxima contra Rust Movie Productions, tras detectar fallos graves de seguridad, incluyendo el testimonio de que los encargados de la producción emprendieron acciones limitadas o ninguna para atender dos disparos no planeados de salvas en el set antes del tiroteo fatal. Rust Movie Productions sigue peleando contra la multa de $137,000 dólares impuesta por reguladores que afirman que los gerentes de producción en el set no siguieron protocolos estándar de la industria para la seguridad con armas de fuego.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.