2025 MLB draft: Complete order of picks for every round

The 2025 MLB draft is set to begin on Sunday, July 13, as the Atlanta Braves host 2025 All-Star festivities

The Washington Nationalshave the No. 1 pick, followed by the Los Angeles Angels, Seattle Mariners, Colorado Rockies and St. Louis Cardinals to complete the top five.

The first round begins at 6 p.m. ET and will be broadcast live on ESPN and MLB Network. Coverage of Day 2, consisting of Rounds 4 through 20 on July 14, will be streamed on MLB.com beginning at 11:30 a.m. ET.

When does your favorite team pick in every round of the draft? Here's a complete, round-by-round breakdown of this year's draft order.

First round

1. Washington Nationalsbr/>2. Los Angeles Angelsbr/>3. Seattle Marinersbr/>4. Colorado Rockiesbr/>5. St. Louis Cardinalsbr/>6. Pittsburgh Piratesbr/>7. Miami Marlinsbr/>8. Toronto Blue Jaysbr/>9. Cincinnati Redsbr/>10. Chicago White Soxbr/>11. Athleticsbr/>12. Texas Rangersbr/>13. San Francisco Giantsbr/>14. Tampa Bay Raysbr/>15. Boston Red Soxbr/>16. Minnesota Twinsbr/>17. Chicago Cubsbr/>18. Arizona Diamondbacksbr/>19. Baltimore Oriolesbr/>20. Milwaukee Brewersbr/>21. Houston Astrosbr/>22. Atlanta Bravesbr/>23. Kansas City Royalsbr/>24. Detroit Tigersbr/>25. San Diego Padresbr/>26. Philadelphia Philliesbr/>27. Cleveland Guardians

Prospect Promotion Incentive picks

28. Kansas City Royals

Compensation picks

29. Arizona Diamondbacksbr/>30. Baltimore Oriolesbr/>31. Baltimore Oriolesbr/>32. Milwaukee Brewers

Competitive balance round A

33. Boston Red Soxbr/>34. (Acquired from the Brewers in the trade for Quinn Priester.)br/>34. Detroit Tigersbr/>35. Seattle Marinersbr/>36. Minnesota Twinsbr/>37. Baltimore Orioles (Acquired from the Rays in trade for Bryan Baker.)br/>38. New York Metsbr/>39. New York Yankeesbr/>40. Los Angeles Dodgersbr/>41. Los Angeles Dodgers (Acquired from the Reds in the trade for Gavin Lux.)br/>42. Tampa Bay Rays (Acquired from the Athletics in the trade for Jeffrey Springs and Jacob Lopez.)br/>43. Miami Marlins

Second round

44. Chicago White Soxbr/>45. Colorado Rockiesbr/>46. Miami Marlinsbr/>47. Los Angeles Angelsbr/>48. Athleticsbr/>49. Washington Nationalsbr/>50. Pittsburgh Piratesbr/>51. Cincinnati Redsbr/>52. Texas Rangersbr/>53. Tampa Bay Raysbr/>54. Minnesota Twinsbr/>55. St. Louis Cardinalsbr/>56. Chicago Cubsbr/>57. Seattle Marinersbr/>58. Baltimore Oriolesbr/>59. Milwaukee Brewersbr/>60. Atlanta Bravesbr/>61. Kansas City Royalsbr/>62. Detroit Tigersbr/>63. Philadelphia Philliesbr/>64. Cleveland Guardiansbr/>65. Los Angeles Dodgers

Competitive balance round B

66. Cleveland Guardiansbr/>67. Tampa Bay Rays (Compensation for unsigned 2024 No. 66 overall pick Tyler Bell.)br/>68. Milwaukee Brewers (Compensation for unsigned 2024 No. 67 overall pick Chris Levonas.)br/>69. Baltimore Oriolesbr/>70. Cleveland Guardians (Acquired from the D-backs in the trade for Josh Naylor.)br/>71. Kansas City Royalsbr/>72. St. Louis Cardinalsbr/>73. Pittsburgh Piratesbr/>74. Colorado Rockies

Compensation picks

75. Boston Red Sox (Compensation for Nick Pivetta. The Padres forfeited their second-round pick for signing Pivetta.)

Third round

76. Chicago White Soxbr/>77. Colorado Rockiesbr/>78. Miami Marlinsbr/>79. Los Angeles Angelsbr/>80. Washington Nationalsbr/>81. Toronto Blue Jaysbr/>82. Pittsburgh Piratesbr/>83. Cincinnati Redsbr/>84. Texas Rangersbr/>85. San Francisco Giantsbr/>86. Tampa Bay Raysbr/>87. Boston Red Soxbr/>88. Minnesota Twinsbr/>89. St. Louis Cardinalsbr/>90. Chicago Cubsbr/>91. Seattle Marinersbr/>92. Arizona Diamondbacksbr/>93. Baltimore Oriolesbr/>94. Milwaukee Brewersbr/>95. Houston Astrosbr/>96. Atlanta Bravesbr/>97. Kansas City Royalsbr/>98. Detroit Tigersbr/>99. San Diego Padresbr/>100. Philadelphia Philliesbr/>101. Cleveland Guardiansbr/>102. New York Metsbr/>103. New York Yankeesbr/>104. Los Angeles Dodgers

Compensation picks

105. Los Angeles Angels

Fourth round

106. Chicago White Soxbr/>107. Colorado Rockiesbr/>108. Miami Marlinsbr/>109. Los Angeles Angelsbr/>110. Athleticsbr/>111. Washington Nationalsbr/>112. Toronto Blue Jaysbr/>113. Pittsburgh Piratesbr/>114. Cincinnati Redsbr/>115. Texas Rangersbr/>116. San Francisco Giantsbr/>117. Tampa Bay Raysbr/>118. Boston Red Soxbr/>119. Minnesota Twinsbr/>120. St. Louis Cardinalsbr/>121. Chicago Cubsbr/>122. Seattle Marinersbr/>123. Arizona Diamondbacksbr/>124. Baltimore Oriolesbr/>125. Milwaukee Brewersbr/>126. Houston Astrosbr/>127. Atlanta Bravesbr/>128. Kansas City Royalsbr/>129. Detroit Tigersbr/>130. San Diego Padresbr/>131. Philadelphia Philliesbr/>132. Cleveland Guardiansbr/>133. New York Metsbr/>134.New York Yankeesbr/>135. Los Angeles Dodgers

Compensation picks

136. Atlanta Braves

Fifth round

137. Chicago White Soxbr/>138. Colorado Rockiesbr/>139. Miami Marlinsbr/>140. Los Angeles Angelsbr/>141. Athleticsbr/>142. Washington Nationalsbr/>143. Toronto Blue Jaysbr/>144. Pittsburgh Piratesbr/>145. Cincinnati Redsbr/>146. Texas Rangersbr/>147. Tampa Bay Raysbr/>148. Boston Red Soxbr/>149. Minnesota Twinsbr/>150. St. Louis Cardinalsbr/>151. Chicago Cubsbr/>152. Seattle Marinersbr/>153. Arizona Diamondbacksbr/>154. Baltimore Oriolesbr/>155. Milwaukee Brewersbr/>156. Houston Astrosbr/>157. Atlanta Bravesbr/>158. Kansas City Royalsbr/>159. Detroit Tigersbr/>160. San Diego Padresbr/>161. Philadelphia Philliesbr/>162. Cleveland Guardiansbr/>163. New York Metsbr/>164. New York Yankeesbr/>165. Los Angeles Dodgers

Remaining rounds

Chicago White Soxbr/>Los Angeles Angelsbr/>Toronto Blue Jaysbr/>Texas Rangersbr/>Boston Red Soxbr/>Chicago Cubsbr/>Baltimore Oriolesbr/>Atlanta Bravesbr/>San Diego Padresbr/>New York Metsbr/>Colorado Rockiesbr/>Athleticsbr/>Pittsburgh Piratesbr/>San Francisco Giantsbr/>Minnesota Twinsbr/>Seattle Marinersbr/>Milwaukee Brewersbr/>Kansas City Royalsbr/>Philadelphia Philliesbr/>New York Yankeesbr/>Miami Marlinsbr/>Washington Nationalsbr/>Cincinnati Redsbr/>Tampa Bay Raysbr/>St. Louis Cardinalsbr/>Arizona Diamondbacksbr/>Houston Astrosbr/>Detroit Tigersbr/>Cleveland Guardiansbr/>Los Angeles Dodgersbr/]