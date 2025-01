¿Que es el Año Nuevo Lunar y cómo se celebra?

Un festival del Año Nuevo Lunar en Buenos Aires, Argentina, el 25 de enero del 2025. (AP foto/Rodrigo Abd) kabc

El 29 de enero, las comunidades asiáticas en Estados Unidos celebrarán el Año de la Serpiente con carnavales comunitarios, reuniones familiares, desfiles, comida tradicional, fuegos artificiales y otras festividades. En muchos países asiáticos, es un festival que se celebra durante varios días. En las comunidades de la diáspora, especialmente en enclaves culturales, el Año Nuevo Lunar se celebra de manera visible y alegre. En el zodiaco chino, 2025 es el Año de la Serpiente. Diferentes países de Asia celebran el año nuevo de distintas maneras y pueden seguir un zodiaco diferente. ¿Qué es el Año Nuevo Lunar? El Año Nuevo Lunar, conocido como el Festival de Primavera en China, Tet en Vietnam y Seollal en Corea, es un festival importante celebrado en varios países asiáticos. En Taiwán este año la gente ha acudido al Templo de la Serpiente Blanca para rendir homenaje. En Indonesia, se celebra con marionetas de dragón y exhibiciones de tambores. También es ampliamente observado por comunidades asiáticas en todo el mundo. Comienza con la primera luna nueva del calendario lunar y termina 15 días después en la primera luna llena. Dado que el calendario lunar se basa en los ciclos de la luna, las fechas de la festividad varían ligeramente cada año, cayendo entre finales de enero y mediados de febrero. ¿Cuáles son los animales del zodiaco? Cada año honra a un animal basado en el zodiaco chino. El círculo de 12 animales -la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo- mide los ciclos del tiempo. La leyenda cuenta que un dios convocó a todos los animales para despedirse antes de su partida de la Tierra y solo 12 de ellos se presentaron. El zodiaco vietnamita es ligeramente diferente, honrando al gato en lugar del conejo y al búfalo en lugar del buey. ¿Qué significa el Año de la Serpiente? Las serpientes son vistas con temor y reverencia en la cultura china. Por un lado, las serpientes venenosas se asocian con la oscuridad. Pero en la mitología china, las serpientes también son conocidas como "pequeños dragones", y la piel que mudan se conoce como "el abrigo del dragón", simbolizando buena suerte, renacimiento y regeneración. La serpiente también simboliza la búsqueda del amor y la felicidad. En la cultura china, se agrupan con la tortuga y la grulla como símbolo de longevidad. Este año, comerciantes en China y otros lugares están produciendo linternas, juguetes blandos y otros productos donde las serpientes tienen ojos saltones y sonrisas tontas para que parezcan lindas y tiernas, y no asusten a los niños. ¿Cuáles son algunas creencias y tradiciones en torno al Año Nuevo Lunar? Una antigua leyenda bien conocida habla de Nian, un monstruo horrendo que se alimentaba de carne humana el día de Año Nuevo. Como la bestia temía el color rojo, los ruidos fuertes y el fuego, la gente colgaba dragones de papel rojo en sus puertas, quemaba linternas rojas toda la noche y lanzaba petardos para asustar y ahuyentar al monstruo. Hasta el día de hoy, la celebración del Año Nuevo Lunar se centra en eliminar la mala suerte y atraer a todo lo que es bueno y próspero. El rojo se considera un color auspicioso para comenzar el nuevo año. En muchas culturas asiáticas, el color simboliza buena fortuna y alegría. La gente se viste con atuendos rojos, decora sus hogares con linternas de papel rojo y usa sobres rojos para dar dinero a seres queridos y amigos para el nuevo año. Apostar y jugar juegos tradicionales es común durante este tiempo en diversas culturas. El culto a los ancestros también es común. Muchas familias coreanas participan en un ritual llamado "charye", donde las mujeres de la familia preparan comida y los hombres la sirven a los ancestros. El paso final de la ceremonia, llamado "eumbok", involucra a toda la familia participando de la comida y buscando bendiciones de sus ancestros para el año venidero. Los vietnamitas cocinan platos tradicionales y los colocan en un altar en casa como muestra de respeto a sus ancestros. Algunas personas indígenas también celebran el Año Nuevo Lunar en esta época del año, incluidos miembros del grupo indígena purépecha de México. ¿Cómo celebran las comunidades de la diáspora? Las comunidades asiáticas en Estados Unidos también organizan desfiles, carnavales y festividades en torno al Año Nuevo Lunar, que incluyen danzas de leones y dragones, fuegos artificiales, comida tradicional y actuaciones culturales. Además de limpiar sus hogares, muchos compran cosas nuevas para su hogar, como muebles, y decoran usando orquídeas y otras flores de colores brillantes. El Año Nuevo Lunar también se celebra como un evento cultural por algunos cristianos asiáticos en Estados Unidos y es observado por varias diócesis católicas en Estados Unidos, así como por otras iglesias. ¿Cuáles son algunos alimentos especiales para el nuevo año? Cada cultura tiene su propia lista de alimentos especiales durante el nuevo año, incluyendo bollos, lumpias, pasteles de arroz, mandarinas, pescado y carnes. En la cultura china, por ejemplo, se consumen "changshou mian" o "fideos de larga vida" con un deseo de una vida larga, saludable y feliz. En la cultura vietnamita, banh chung y banh tet -platos tradicionales hechos de arroz glutinoso- son imprescindibles. Para hacer un banh tet, se alinean hojas de plátano con arroz, frijoles mung suaves y panceta de cerdo y se enrollan en un tronco apretado, que luego se envuelve en las hojas y se ata con cuerdas. Los coreanos celebran con tteokguk, una sopa caldosa que contiene pasteles de arroz finamente cortados. 