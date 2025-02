Gobierno de Trump crea un registro para inmigrantes que están en EEUU ilegalmente

WASHINGTON (AP) -- El gobierno de Estados Unidos creará un registro para todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal, y aquellos que no se reporten por su cuenta podrían ser objeto de multas o enjuiciamiento, anunciaron el martes funcionarios de inmigración. Todos los que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal deben registrarse, proporcionar huellas dactilares y dar una dirección, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Citó una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad como justificación para el proceso de registro, que se aplicaría a cualquier persona de 14 años o más. El anuncio se hizo mientras el gobierno busca cumplir con las promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones a gran escala y sellar la frontera a futuros solicitantes de asilo. "El incumplimiento en registrarse es un delito que podría resultar en una multa, prisión, o ambos", dice el comunicado. "Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, ya no más." En su sitio web, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que pronto crearía un formulario y un proceso para el registro. En una de las 10 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración que firmó en su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump esbozó inicialmente planes para crear un registro, y exigió que el DHS "anunciara y publicara de inmediato información sobre la obligación legal de todos los extranjeros no registrados en Estados Unidos de cumplir con ello". No estaba claro por el momento cuántas personas que viven en el país de manera ilegal se presentarían voluntariamente y darían al gobierno federal información sobre quiénes son y dónde viven. Pero el incumplimiento en el registro se consideraría un delito, y el gobierno estadounidense ha dicho que su objetivo inicial para la deportación son las personas que han cometido delitos en el país. El National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración), un grupo de defensa de la inmigración, dijo en una publicación en su sitio web antes del anuncio del martes por la noche que "la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 es la única vez que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una campaña integral para requerir que todos los no ciudadanos se registren". La organización dijo que bajo ese proceso, las personas tenían que ir a su oficina de correos local para registrarse, y el objetivo era identificar "amenazas potenciales a la seguridad nacional caracterizadas ampliamente como comunistas o subversivas." El grupo advirtió que el registro tenía como fin ayudar a encontrar posibles objetivos para deportación. "Cualquier intento de la administración Trump de crear un proceso de registro para no ciudadanos que anteriormente no pudieron registrarse sería utilizado para identificar y señalar a personas para detención y deportación", dijo la organización.

