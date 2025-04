Hermanos Menéndez podrán seguir pidiendo libertad con una nueva sentencia, dice el juez

A hearing will be held Friday on L.A. County District Attorney Nathan Hochman's motion to withdraw the Menendez brothers' resentencing petition.

Las vistas para la nueva sentencia de Erik y Lyle Menéndez pueden continuar a pesar de la oposición del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, según dictaminó un juez el viernes. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a los 18 y 21 años tras ser declarados culpables del asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su casa de Beverly Hills en 1989. El ex fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, pidió el año pasado a un juez que cambiara la condena de los hermanos de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a cadena perpetua de 50 años. Eso les haría inmediatamente elegibles para la libertad condicional porque cometieron el crimen cuando eran menores de 26 años. Pero el sucesor de Gascón dio marcha atrás. Nathan Hochman presentó el mes pasado una moción para retirar la solicitud de nueva sentencia. En vista de la oposición de Hochman a la nueva sentencia, el juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Michael Jesic, dictaminó que el tribunal puede seguir adelante con la vista. "Todo lo que ha argumentado hoy es absolutamente justo para la audiencia de resentencia el próximo jueves", dijo. La oficina de Hochman dijo que no podía apoyar la nueva condena de los hermanos porque no habían admitido las mentiras que dijeron durante el juicio sobre por qué mataron a sus padres y no "reconocieron, admitieron y aceptaron plenamente la responsabilidad" de su crimen. Los hermanos se presentaron ante el tribunal a través de Zoom, pero no hicieron declaraciones públicas durante las primeras horas del juicio del viernes. Mientras que la defensa argumentó que actuaron en defensa propia tras años de abusos sexuales por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos mataron a sus padres por una herencia multimillonaria. El fiscal adjunto del distrito, Habib Balian, dijo el viernes que la cuestión clave con la petición de nueva sentencia de Gascón era que no abordaba plenamente la rehabilitación y omitía elementos clave del delito original cometido. "¿Qué significa? Aprender de tus errores y comprender de verdad que te equivocaste", dijo Balian. Balian presentó pruebas y vídeos del testimonio de los hermanos en el primer juicio para demostrar los casos en los que se refugiaron en su búnker de engaños, mentiras y decepciones. Dijo que los hermanos mataron a sus padres por codicia cuando se enteraron de que serían eliminados del testamento, citando las notas del psiquiatra que, según él, demostraban que "no fue en defensa propia". El abogado de los hermanos, Mark Geragos, calificó la presentación de "espectáculo de perros y ponis" y dijo que no era "más que una cobertura política" como resultado de la derrota de Hochman sobre Gascón en la carrera por la fiscalía. "Han autorizado la negación del abuso sexual", dijo Geragos sobre la presentación de la fiscalía. Geragos argumentó que el juez tenía plena autoridad para proceder a una nueva sentencia en virtud de una ley de California aprobada en 2023 que permite a un tribunal revocar una sentencia e iniciar una nueva sentencia en cualquier momento. Geragos también se opuso a que Balian incluyera en su presentación una foto de los padres Menéndez, fallecidos y ensangrentados, lo que, en su opinión, "retraumatizó" a los familiares y a las víctimas. La prima de los hermanos, Anamaria Baralt, y su tía, Terry Baralt, se encontraban entre los familiares presentes en la sala. La relación de la familia con Hochman se ha agriado. La mayor parte de la familia extensa de los hermanos apoya su nueva condena. Tamara Goodall, prima de los hermanos, presentó una queja ante el Estado pidiendo que Hochman fuera apartado del caso, citando su parcialidad contra los hermanos y alegando que violó una ley destinada a proteger los derechos de las víctimas. Hochman tenía un "tono hostil, desdeñoso y condescendiente" en las reuniones con la familia y creaba una "atmósfera intimidatoria y de acoso", escribió Goodall. En su respuesta a la moción del fiscal del distrito de retirar la petición de resentencia, los abogados de los hermanos Menéndez cuestionaron si Hochman tenía razones legítimas para hacerlo o estaba influenciado por "un cambio de vientos políticos". Los abogados señalaron que Hochman degradó a Nancy Theberge y Brock Lunsford, los dos fiscales adjuntos que presentaron la moción original de resentencia. Theberge y Lunsford han presentado demandas contra Hochman alegando acoso, discriminación y represalias por su trabajo en el caso de los hermanos Menéndez. "La ley exige imparcialidad, no venganzas personales", declaró Anamaria Baralt, prima de los hermanos. Sin la nueva sentencia, los hermanos aún tendrían otras dos vías hacia la libertad. Han presentado una petición de clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha ordenado a la junta estatal de libertad condicional que investigue si los hermanos supondrían un riesgo para el público en caso de ser puestos en libertad. Está previsto que la junta de libertad condicional celebre sus audiencias finales el 13 de junio. Los hermanos también presentaron una petición de habeas corpus en mayo de 2023 solicitando al tribunal que les concediera un nuevo juicio a la luz de las nuevas pruebas presentadas. La oficina de Hochman también presentó una moción oponiéndose a la petición.



