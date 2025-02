Kiké Hernández y Dodgers formalizan nuevo contrato por 1 año y $6.5 millones de dólares

ARCHIVO - El boricua Kiké Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, recorre las bases al conectar un triplete en el primer juego de la Serie Mundial, el 25 de octubre de 2024 AP Foto/Mark J. Terrill, archivo

GLENDALE, Arizona, EE.UU. -- Kiké Hernández y los Dodgers de Los Ángeles formalizaron el martes un contrato de un año por $6.5 millones de dólares, que mantiene al versátil pelotero de cuadro y jardinero en las filas de los campeones de la Serie Mundial. El boricua de 33 años está entrando en su tercera temporada consecutiva con los Dodgers y la novena en total con el club. Bateó para .229 con 12 jonrones y 42 carreras impulsadas en 126 juegos la temporada pasada, cuando devengó un salario de cuatro millones de dólares, y ostentó un promedio de .294 con dos vuelacercas y seis empujadas en 14 juegos de playoffs. Hernández conectó un jonrón solitario que rompió el empate frente a Yu Darvish de San Diego, para dar a los Dodgers la ventaja en definitiva en la segunda entrada del quinto juego de la serie divisional de la Liga Nacional. El pelotero, quien se desempeña principalmente como antesalista, juega en las cuatro posiciones del infield, además del jardín izquierdo y central, y tuvo incluso cuatro apariciones como relevista en juegos que estaban ya prácticamente definidos. Hernández pasó de 2015 a 2020 con los Dodgers, firmó con Boston como agente libre y fue readquirido por Los Ángeles en un intercambio en julio de 2023. Ha bateado .240 con 85 cuadrangulares y 285 remolcadas en 828 juegos con Los Ángeles. Tiene un promedio de .238 en su carrera con 120 jonrones y 435 carreras impulsadas en 11 campañas en las Grandes Ligas, que también incluyeron estadías con Houston y Miami en 2014. Los Ángeles ha comprometido $458.5 millones de dólares con nueve jugadores durante el receso previo a la campaña. Retuvo también al utility Tommy Edman con un contrato de $74 millones de dólares por cinco años; al jardinero dominicano Teoscar Hernández con un contrato de $66 millones de dólares por tres años, y al diestro Blake Treinen por $22 millones de dólares durante dos años. El codiciado prospecto japonés de pitcheo Roki Sasaki acordó un contrato de ligas menores con un bono de firma de $6.5 millones de dólares; el zurdo Blake Snell firmó un contrato de 182 millones por cinco años, y los Dodgers también añadieron al relevista Tanner Scott ($72 millones de dólares por cuatro años), al jardinero Michael Conforto ($17 millones de dólares por una temporada) y al segunda base Hyeseong Kim ($12.5 millones de dólares por tres años). Los Ángeles colocó al diestro Gavin Stone en la lista de lesionados por 60 días. Se está recuperando de una cirugía de hombro realizada el 9 de octubre y se espera que se pierda la temporada. ___

