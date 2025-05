Legisladora demócrata acusada de agredir a agentes en protesta en New Jersey

La congresista demócrata LaMonica McIver frente al centro de detención Delancey Hall en Newark, Nueva Jersey, el 9 de mayo del 2025. (AP foto/Angelina Katsanis) kabc

Fiscales federales alegan que la representante demócrata LaMonica McIver de Nueva Jersey empujó y agarró a los oficiales mientras intentaba bloquear el arresto del alcalde de Newark fuera de un centro de detención de inmigrantes, según los cargos en documentos judiciales revelados el martes. En una denuncia de ocho páginas, la oficina de la fiscal federal interina Alina Habba afirmó que McIver estaba protestando por la expulsión del alcalde de Newark, Ras Baraka, de una visita congresional al centro de detención Delaney Hall en Newark el 9 de mayo. La denuncia dice que intentó impedir el arresto del alcalde y empujó a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Enfrenta dos cargos de agredir, resistir e impedir a un oficial. McIver ha negado cualquier delito y ha acusado a los agentes federales de escalar la situación al arrestar al alcalde. Denunció el cargo como "puramente político" y dijo que los fiscales están distorsionando sus acciones en un esfuerzo por disuadir la supervisión legislativa. Habba había acusado a Baraka de traspaso ilegal después de su arresto, pero desestimó la acusación el lunes cuando dijo en una publicación en redes sociales que en su lugar estaba acusando a la congresista. Procesar a McIver es un caso inusual, de acusar penalmente a un miembro en funciones del Congreso por algo distinto a fraude o corrupción. Se da en medio de una lucha más amplia entre una administración de Trump comprometida en reformar la política de inmigración y un partido demócrata que se apresura a responder. Minutos después del anuncio de Habba, los colegas demócratas de McIver calificaron el proceso como una infracción a los deberes oficiales de los legisladores para servir a sus electores y un esfuerzo por silenciar su oposición a una política de inmigración que ayudó a devolver al presidente al poder, pero que ahora ha surgido como una línea divisoria en el discurso político estadounidense. Los miembros del Congreso están autorizados por ley a ingresar a instalaciones federales de inmigración como parte de sus poderes de supervisión, incluso sin previo aviso. El Congreso aprobó un proyecto de ley de asignaciones en 2019 que detalla la autoridad. Un clip de casi dos minutos publicado por el Departamento de Seguridad Nacional muestra a McIver en el lado de la instalación de una cerca de alambre justo antes del arresto del alcalde en el lado de la calle. Ella y los oficiales uniformados pasan por la puerta y se une a otros gritando que deberían rodear al alcalde. El video muestra a McIver en un apretado tumulto de personas y agentes. En un momento, su codo izquierdo y luego su codo derecho empujan a un oficial enmascarado con uniforme verde oliva que llevaba la palabra "Policía". No está claro a partir del video de la cámara corporal si ese contacto fue intencional, incidental o resultado de empujones en la escena caótica. La denuncia dice que "golpeó" su antebrazo contra un agente y luego intentó inmovilizar al agente agarrándolo. Tom Homan, principal asesor fronterizo del presidente Donald Trump, declaró durante una entrevista en Fox News el martes: "ella violó la ley y vamos a responsabilizarla". "No puedes poner las manos sobre un empleado de ICE. No lo vamos a tolerar", dijo. McIver, de 38 años, llegó por primera vez al Congreso en septiembre en una elección especial después de la muerte del representante Donald Payne Jr., que dejó una vacante en el 10mo Distrito. Luego fue elegida para un mandato completo en noviembre. Nativa de Newark, se desempeñó como presidenta del concejo municipal de Newark de 2022 a 2024 y trabajó en las escuelas públicas de la ciudad antes de eso. Los líderes demócratas de la Cámara condenaron el caso penal contra su colega en una extensa declaración en la que calificaron el cargo de "extremo, amoral" y carente de "cualquier base en la ley o en los hechos". ___________________________________

