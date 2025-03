Miles de usuarios reportan fallas que afectan servicios de Microsoft, incluyendo Outlook

ARCHIVO - El logo de Microsoft luce el 12 de abril de 2016 en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París. AP Foto/Michel Euler, archivo

Miles de usuarios de Microsoft 365 informaron haber tenido problemas con servicios como Outlook el sábado. En una serie de publicaciones en la plataforma social X, la empresa indicó que estaba investigando el problema, que afectó a varios servicios de Microsoft 365. "Hemos identificado una posible causa del impacto y hemos revertido el código sospechoso para aliviar el impacto", afirmó Microsoft en declaraciones publicadas por una página de la empresa dedicada a abordar incidentes relacionados con sus programas de software de oficina. Antes, algunos usuarios recurrieron a las redes sociales para reportar que no podían acceder a sus cuentas de correo electrónico de Outlook. Los datos de Downdetector, que rastrea interrupciones, mostraron miles de informes de usuarios. Los reportes de problemas de Microsoft 365, y Outlook en particular, alcanzaron su punto máximo alrededor de las 4:00 de la tarde hora del este de Estados Unidos antes de disminuir, y algunos usuarios comenzaron a decir que su acceso había sido restaurado. A principios de esta semana, la plataforma de comunicaciones Slack también experimentó una interrupción que dejó a miles de usuarios incapaces de utilizar el servicio.

