Park Fire en norte de California se convierte en el incendio forestal más grande de California

This article can be read in English

A wildfire near Chico has exploded into California's largest blaze this wildfire season, destroying structures and prompting thousands of evacuations.

A wildfire near Chico has exploded into California's largest blaze this wildfire season, destroying structures and prompting thousands of evacuations.

A wildfire near Chico has exploded into California's largest blaze this wildfire season, destroying structures and prompting thousands of evacuations.

A wildfire near Chico has exploded into California's largest blaze this wildfire season, destroying structures and prompting thousands of evacuations.

CHICO, Calif. -- Un incendio forestal en el norte de California que se convirtió durante la noche en el incendio más grande del estado durante esta temporada de incendios forestales, destruyendo estructuras y provocando miles de evacuaciones, fue presuntamente iniciado por un hombre que empujó un auto en llamas en un barranco, dijeron las autoridades el jueves.

El sospechoso, de 48 años de edad, acusado de estar vinculado con el inicio del incendio Park Fire en el condado de Butte, cerca de la ciudad de Chico, fue detenido el jueves por la mañana y encarcelado sin derecho a fianza, informó el fiscal de distrito del condado de Butte, Mike Ramsey.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Ronnie Dean Stout II el jueves por la noche, antes de su comparecencia el lunes.

Al parecer, Stout fue visto poco antes de las 3 p.m. del miércoles empujando un autno que estaba ardiendo por un barranco llamado Alligator Hole en Bidwell Park, cerca de Chico, dijo Ramsey.

"El auto cayó por un barranco de aproximadamente 60 pies y ardió por completo, propagando las llamas que causaron el incendio del parque", dijo Ramsey en un comunicado.

Un hombre que más tarde fue identificado como Stout fue presuntamente visto abandonando tranquilamente la zona mezclándose con otros visitantes del parque que huían del incendio, que se propagaba rápidamente, dijo Ramsey.

Stout tiene dos condenas previas por delito grave "strike", según la oficina del fiscal, que será acusado junto con cualquier cargo de incendio provocado que las pruebas determinen apropiado el lunes.

La ley "Three Strikes and You're Out" de California impone cadena perpetua por casi cualquier delito, por leve que sea, si el acusado ha sido condenado anteriormente por dos delitos definidos como graves o violentos por el Código Penal de California, según la Facultad de Derecho de Stanford.

Las condenas previas de Stout por delitos graves incluyen actos lascivos con un menor de 14 años en 2001 y robo con lesiones graves en 2002, según el fiscal.

Fue condenado a 20 años de prisión estatal tras su condena de 2002, según el fiscal.

Park Fire se convierte en el mayor incendio forestal de 2024 en el estado



El Park Fire comenzó alrededor de las 3 p.m. del miércoles al noreste de la ciudad de Chico, en Bidwell Park, y durante la noche del viernes había quemado más de 164,000 acres, destruido un número indeterminado de estructuras y provocado que el Departamento del Alguacil del Condado de Butte ordenara la evacuación de las comunidades rurales de las estribaciones de la zona, incluida casi toda la ciudad de Cohasset, que tiene una población de unos 400 habitantes.

Más de 1,100 bomberos luchaban contra las llamas el jueves por la mañana, utilizando helicópteros y cortando líneas de fuego con excavadoras en un intento desesperado por evitar que el fuego se extendiera a las viviendas de las zonas densamente pobladas del norte de Chico, según informaron las autoridades.

Según Cal Fire, el incendio Park Fire sólo estaba contenido en un 3% el viernes por la mañana.

"El incendio está bien establecido. El personal de bomberos se está centrando actualmente en las evacuaciones y la defensa de las estructuras, mientras que al mismo tiempo construye líneas de contención directa utilizando excavadoras, cuadrillas de bomberos y camiones de bomberos", dijo Cal Fire en una declaración actualizada el jueves por la mañana. "Se han ordenado más recursos y están llegando de varias áreas en todo el norte de California".

La causa del incendio sigue bajo investigación.

Según las autoridades, al menos 3,800 personas han sido evacuadas en los condados de Butte y Tehama.

El Park Fire se convirtió rápidamente en la mayor conflagración del estado en esta temporada de incendios forestales, superando al Lake Fire, cerca de Santa Bárbara, en el sur de California, que comenzó el 5 de julio. Hasta el jueves por la mañana, el Lake Fire había quemado 38,664 acres y estaba contenido en un 90%, según Cal Fire. El incendio destruyó cuatro estructuras y dejó al menos seis bomberos heridos, informó Cal Fire.

El incendio del condado de Butte fue uno de los 64 nuevos incendios que se declararon en California el miércoles, según Cal Fire.

Rick Carhart, portavoz de Cal Fire, dijo el jueves a ABC News que las altas temperaturas y el terreno escarpado y abrupto de la zona incendiada están dificultando la labor de los bomberos.

Carhart - que describió la actividad del fuego como "dinámica"- dijo que la temperatura en la zona esta semana ha sido de 100 a 110 grados.

Las autoridades dijeron que en las primeras 12 horas del incendio, las llamas quemaban 4,000 acres por hora.

"Hace mucho, mucho calor. Está muy seco y prácticamente cada chispa que golpea el suelo va a iniciar un incendio", dijo Carhart.

Dijo que la zona donde el fuego es más activo no se ha quemado en 20 años, proporcionando una abundancia de vegetación seca que está alimentando el fuego.

Funcionarios de Cal Fire dijeron que el número de hectáreas quemadas hasta ahora en esta temporada de incendios forestales es 15 veces más que en este momento en 2023. Ha habido casi 800 incendios más este año en comparación con el pasado, incluidos 54 que resultaron en arrestos por incendios provocados, según Cal Fire.

El incendio de Durkee es el mayor del país

En Oregón, el incendio de Durkee, en el condado de Baker, provocado por un rayo el 17 de julio, había crecido hasta alcanzar casi 270,000 acres, unas 400 millas cuadradas, el jueves por la mañana. El incendio, que ardía cerca de la frontera con Idaho, estaba controlado al 0% y se había extendido al vecino condado de Malheur, según la Oficina del Jefe de Bomberos de Oregón.

El presidente Joe Biden llamó el jueves por la noche a la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, para hablar de los incendios forestales que asolan el estado, mientras miles de efectivos federales ayudan sobre el terreno a combatir las llamas y mantener a salvo a la población.

El presidente ofreció su apoyo para garantizar que el estado disponga de todo lo necesario para seguir luchando contra los incendios, según la Casa Blanca.

El miércoles, Kotek anunció que ha invocado la Ley de Emergencia de Conflagración para aumentar los recursos destinados a combatir el Durkee Fire y el Battle Mountain Complex Fire, que consiste en tres incendios activos que han quemado un total de unos 64,000 en la misma zona del condado de Umatilla, en el este de Oregón.

Kotek dijo que también ha desplegado la Guardia Nacional en los incendios de Durkee y Battle Mountain.

Kotek afirmó en un comunicado que los recursos necesarios para combatir los incendios superan las capacidades locales.

"Los incendios forestales en el este de Oregón se han intensificado rápidamente", dijo Kotek. "Nos enfrentamos a fuertes vientos erráticos sobre la región que podrían afectar a todos los incendios. La lluvia no está llegando. Algunas comunidades no tienen electricidad. La situación es dinámica, y los equipos sobre el terreno se lo están tomando día a día. He desplegado recursos de la Guardia Nacional que actualmente están prestando servicio en el este y el suroeste de Oregón. Sé que estas comunidades se están apoyando mutuamente, poniendo de su parte para atender las orientaciones de las autoridades y mostrando una enorme gratitud hacia nuestros bomberos".

Kotek dijo que el incendio de Durkee se ha fusionado con otro gran incendio en la zona, el incendio de Cow Valley, creando un incendio de tamaño monstruoso.

La Oficina del Alguacil del Condado de Baker dijo que las órdenes de evacuación para los residentes que viven en la zona del incendio, incluidos los 500 residentes de la ciudad de Huntington.

Durante una reunión informativa con la comunidad el miércoles por la noche, los bomberos dijeron que el fuego Durkee estaba ardiendo tan caliente que había creado su propio sistema meteorológico.

Jonathan Chriest, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional asignado al incendio de Durkee, dijo en una reunión informativa que se esperaba que las ráfagas de viento que avivaban el fuego alcanzaran las 75 mph el miércoles por la noche.

Las temperaturas en la zona han estado entre los 90 y los tres dígitos. Chriest dijo que un frente frío se estaba moviendo en la zona del incendio Durkee que podría bajar las temperaturas durante el fin de semana, pero podría traer vientos del noroeste de 30 a 45 mph y las inundaciones repentinas.

"Ese fuego no ha cooperado con nosotros en términos de clima. No me gusta poner excusas y no me gusta que los incendios me superen, así que es difícil de admitir", dijo en la reunión Tyson Albrecht del Servicio Forestal de EE.UU., el comandante del incidente en el incendio Durkee para el Equipo 6 del Noroeste. "Este incendio y el tiempo que hemos estado experimentando han sido un verdadero reto. Seguirá siendo un reto para nosotros, pero seguiremos trabajando para minimizar esos impactos".