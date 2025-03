Trump suspende aranceles a mayoría de productos mexicanos durante 4 semanas

Thursday, March 6, 2025 6:05PM











This article can be read in English

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, observa durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el martes 4 de marzo de 2025. AP FOTO/Marco Ugarte

WASHINTON -- El presidente Donald Trump anunció el jueves que ha pospuesto los aranceles del 25% sobre la mayoría de los bienes provenientes de México por un mes, en medio de temores generalizados sobre el impacto de una guerra comercial más amplia. El anuncio de Trump se produce después de que su secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijera más temprano el jueves que los aranceles tanto para Canadá como para México "probablemente" serían retrasados. No se anunció ningún cambio respecto a los nuevos aranceles impuestos a Canadá. Es la segunda vez que Trump pospone los aranceles por un mes desde que presentó por primera vez los impuestos a la importación a principios de febrero. La prórroga se aplicaría a los bienes de México que cumplan con el acuerdo comercial que Trump negoció con Canadá y México durante su primer mandato. "Después de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México, he acordado que México no estará obligado a pagar aranceles sobre nada que esté bajo (el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá)", escribió Trump en Truth Social. "Hice esto como un gesto de buena voluntad y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando arduamente, juntos, en la frontera". No se dieron detalles el jueves sobre lo que llevó al levantamiento temporal de los aranceles sobre México. Las amenazas de aranceles de Trump, que han ido y venido, han agitado los mercados financieros, disminuido la confianza del consumidor y envuelto a muchas empresas en una atmósfera incierta que podría retrasar la contratación y la inversión. Lutnick enfatizó que los aranceles recíprocos, en los que Estados Unidos aplica impuestos a la importación a los países que imponen aranceles a las exportaciones estadounidenses, aún se implementarán el 2 de abril. Los principales mercados bursátiles de Estados Unidos se recuperaron de mínimos después de que Lutnick habló, pero solo brevemente. Las caídas significativas ya vistas esta semana se reanudaron dentro de una hora. El mercado de valores ha caído de manera constante esta semana en respuesta a las políticas arancelarias de Trump y el índice bursátil S &P 500 ahora está por debajo de donde estaba antes de que Trump fuera elegido. Sheinbaum celebró el jueves la nueva pausa en la aplicación. "Nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes", escribió Sheinbaum en sus redes sociales tras mantener una conversación con Trump y poco después de que el estadounidense hiciera el anuncio. "Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México", escribió. México ha intensificado la lucha contra los cárteles, enviado tropas a la frontera con Estados Unidos y entregado a 29 jefes de cárteles, que habían sido perseguidos durante mucho tiempo por las autoridades estadounidenses. El primer ministro canadiense Justin Trudeau vaticinó el jueves que su país estará en una guerra comercial con Estados Unidos en el futuro previsible. Trudeau indicó que la pausa más amplia de un mes "se alinea con algunas de las conversaciones que hemos estado teniendo con funcionarios de la administración". El líder canadiense señaló que el movimiento de la administración Trump era una "señal prometedora", pero también "significa que los aranceles permanecen en su lugar y, por lo tanto, nuestra respuesta permanecerá en su lugar". Lutnick expresó que tanto Canadá como México "han hecho un buen trabajo ofreciéndonos cada vez más trabajo" para detener el fentanilo en la frontera, una demanda clave que Trump ha hecho a cambio de levantar permanentemente los aranceles. Trump también ha ofrecido muchas otras razones para sus aranceles, incluyendo aumentar los ingresos para el gobierno federal, devolver la manufactura a Estados Unidos y reducir los superávits comerciales que ambos países tienen con Estados Unidos.

_____

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josh Boak y Megan Janetsky. Janetsky reportó desde Ciudad de México.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.