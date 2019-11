Cook County warming centers open as Chicago area braces for cold weather

Never use your oven for heat

Never bring charcoal or gas grills indoors (they are a carbon monoxide hazard)

Make sure all portable heaters are unplugged when not in use

Use electric space heaters with extreme caution - avoid placing them near curtains or other flammable materials and turn them off before going to bed

Keep moving. Your body generates its own heat when you engage in physical activity

Up to half a foot of snow fell across the Chicago area Monday, snarling traffic on the roads and at airports.Monday's snow was followed by a sharp blast of frigid temperatures through the night which is turning the day's snow and slush into ice.The Cook County Department of Emergency Management and Regional Security announced Sunday warming centers have opened for residents who do not have access to heat and need a safe place to go.Officials are reminding residents to take precautions during the winter weather.Municipalities and townships around Cook County have opened warming centers for area residents:2701 S. Harlem Ave.Berwyn, IL9:00 a.m.- 9:00 p.m. M-THU9:00 a.m.- 5:00 p.m. F-SAT1:00 p.m.- 5:00 p.m. SUNTransport: No3701 S. Scoville Ave.Berwyn, IL9:00 a.m. - 5:00 p.m. M-THU9:00 a.m. - 3:00 p.m. FTransport: No6501 W. 31st St.Berwyn, IL7:00 a.m. - 9:00 p.m. M-FTransport: No425 S. Halsted St.Chicago Heights, IL8:00 a.m. - 8:00 p.m. M/W8:00 a.m. - 4:30 p.m. T/THU/FTransport: No16361 S. Kedzie ParkwayMarkham, IL9:00 a.m. - 5:00 p.m. M-FTransport: No12633 Ashland Ave.Calumet Park, IL8:00 a.m. - 4:00 p.m. M-FTransport: Yes, please call (708) 388-6606.4949 W. Cermak Rd.Cicero, IL8:00 a.m.- 8:00 p.m. M-FTransport: No5444 W. 34th St.Cicero, IL8:00 a.m.- 8:00 p.m. M-FTransport: No2250 S. 49th Ave.Cicero, IL8:00 a.m.- 8:00 p.m. M-FTransport: No2400 S. Arlington Heights Rd.Arlington Heights, IL9:00 a.m.-4:00 p.m. M-FTransport: No240 S. IL Route 59Bartlett, IL8:30 a.m.- 4:30 p.m. M/W/F8:30 a.m.- 8:00 p.m. T and THURS8:30 a.m.- 12:30 p.m. SATTransport: Yes; only available within the township. Cost: $1 donation each ride. Please call (630) 483-5600.1115 Warner Ave.Lemont, IL9:00 a.m.- 4:00 p.m. M-FTransport: Yes, please call (630) 257-2522.16300 Alba St.Lemont, IL9:00 a.m.- 2:00 p.m. M-FTransport: Yes, please call (630) 257-2522.2620 N. Mannheim Rd.Franklin Park, IL6:00 a.m.- 9:00 p.m. M-F6:00 a.m.- 2:00 p.m. SAT6:00 a.m.- 12:00 p.m. SUNTransport: No1700 Ballard Rd.Park Ridge, IL9:00 a.m.-5:00 p.m. M-FTransport: No5255 Lincoln Ave.Skokie, IL9:00 a.m.- 5:00 p.m. M-FTransport: No7833 W. Lawrence Ave.Norridge, IL9:00 a.m.- 4:00 p.m. M - THUR9:00 a.m.- 3:00 p.m. FTransport: No130 S. Oak Park Ave.Oak Park, IL8:00 a.m.- 2:00 p.m. M-FTransport: Yes, for residents 60 years old and older, and adults 18-59 years old with a disability. Please call: (708) 383-4806.14807 Ravinia Ave.Orland Park, IL8:00 a.m.- 4:30 p.m. M/W/THUR/F8:00 a.m.- 6:00 p.m. TTransport: Yes, for seniors 55 and older. Please call (708) 403-4222.721 S. Quentin RoadPalatine, IL8:30 a.m.- 7:00 p.m. M8:30 a.m.- 4:00 p.m. T- F8:30 a.m.- 12:00 p.m. SATTransport: No10802 Roberts Rd.Palos Hills, IL8:00 a.m. - 4:30 p.m. M-FTransport: No4565 W. Harrison St.Hillside, IL8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-FTransport: Yes, for seniors 60 and older. Please call (708) 449-4300.22013 Governors HwyRichton Park, IL9:00 a.m.- 4:00 p.m. M-FTransport: No8020 W. Madison St.River Forest, IL8:00 a.m.-8:00 p.m. M-FTransport: No27 Riverside RoadRiverside, IL9:00 a.m.-5:00 p.m. M-FTransport: No1 Illinois BoulevardHoffman Estates, IL8:30 a.m.-10:00 p.m. M-THURS8:30 a.m.- 9:00 p.m. FTransport: No7745 S. Leamington Ave.Burbank, IL8:30 a.m.- 4:00 p.m. FTransport: No1616 N. Arlington Heights Rd.Arlington Heights, IL8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-FTransport: No11601 S. Pulaski Rd.Alsip, IL8:30 a.m.-4:30 p.m. M-THURS8:30 a.m.- 4:30 p.m. FTransport: NoFor more information, contact the County Department Emergency Management and Regional Security at 312.603.8180 or visit cookcountyemergencymanagement.org