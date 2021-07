Chicago restaurants participating in Black Restaurant Week Midwest

CHICAGO (WLS) -- Black Restaurant Week Midwest begins Friday and ten Chicago restaurants are participating.The national culinary and cultural campaign celebrates the flavors of African American, African, and Caribbean cuisine with a regional showcase.The participating restaurants are:-Kilwins Chocolates Fudge & Ice Cream, 310 S Michigan Avenue-Taste 222, 222 N Canal Street-FruVe xPress Juicery, 1108 West Madison St.-LaDeeDa, 1725 W. Division St.-Truth Italian, 56 E Pershing Rd-Taylor's Tacos, 135 North Kedzie Ave.-Mikkeys 47 Express, 503 E. 47th St.-Urban Grill Chicago, 1132 W. Wilson Ave.-Lizzy J's Café and Catering, 2205 W Montrose Ave.-Luella's Southern Kitchen, 4609 N Lincoln Ave.For more information visit blackrestaurantweeks.com.