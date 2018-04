She Said Yes! ♥️🙏🏼 Con La Ayuda De Dios, Con Los Pies En La Tierra y Mi Corazòn En Tus Manos Juntos Alcanzaremos Lo Que Tanto Hemos Ahnelado. El Tiempo De Dios Es Perfecto. No Puedo Esperar Pasar El Resto De Mi Vida Contigo. pic.twitter.com/Ier3Kk2Sae — Javier Báez (@javy23baez) April 11, 2018

Chicago Cubs infielder Javier "Javy" Báez announced his engagement to girlfriend Irmarie Marquez via Twitter on Wednesday.His tweet proclaimed: "She Said Yes!" and included photos of him posing with Marquez's bare pregnant belly.In January, Baez announced that the couple were expecting a baby boy.