Elgin U-46 dual language program help students build pathways to successful careers

EMBED >More News Videos El distrito escolar de Elgin U-46 ha ofrecido el programa de educación bilingüe por más de 12 años.

'Si hablas Español e Inglés puedes comunicarte con el 80% del mundo'

ELGIN, Ill. (WLS) -- It's reading comprehension time for this first grade glass at Elgin's Hillcrest Elementary School. Next door, the second graders are studying math- in Spanish and English. They are part of the district's dual language program. One of the largest in the nation, encompassing every grade from K through 12."The majority of students are born right here in the United States and so I personally identify with those students because that is how I grew up. So those students first language is bilingualism. They're experiencing both Spanish and English from birth," said Griselda Pirtle, Director of the English Language Learner Programs at Elgin School District U-46.One in 3 students at Elgin's U-46 is enrolled in the dual language program, which unlike English learner programs of the past, exists, not to bring native Spanish speakers up to speed, but to promote true biliteracy."I can bounce back and forth between both languages perfectly fine," said Jeovany Reyes, a Senior at Larkin High School."You're not sticking to one, you're both. You're fluent in both. And I feel like it's very empowering," said Esmeralda Villagran, Larkin High School senior.According to the most recent U.S census figures nearly 22% of U.S. residents speak a foreign language at home. In Chicago, it is even higher, at 35.4%. That is twice as many as in 1980. And yet, promoting a second language in school is still a struggle, despite the proven benefits of bilingualism."The statistic out there is that if you speak English and Spanish you're able to communicate with 80% of the world. So think of the number of connections students can make. The career opportunities that can bring for students." said Pirtle.Spanish is by far the most in-demand language for U.S. employers, with hundreds of thousands of job listings posted every year seeking biliterate workers in every field from health care to banking.It is why, dual language programs are gaining traction, even amongst those who come from non-Spanish speaking backgrounds. Sophomore Nadia Schultz was enrolled in Elgin's dual language program by her mother when she was just 5 years old."She knows what knowing another language can do for you, so she just wanted to open that door for me very early on," said Schultz who is also a senior at Larking High School.And at the end of the day, at U-46, opening doors is what it's all about."The students' world view is larger. and we think that's going to be an asset to whatever field they decide to get into. it's going to help them connect at different levels," said Pirtle.Después de Chicago, el distrito escolar U-46 de Elgin es el segundo más grande Illinois. Más de la mitad de sus 37,000 estudiantes son de ascendencia látina. Es de ahi donde, hace 12 años nació el programa de educación bilingüe del distrito."La mayoría de los estudiantes nacieron aqui, en los Estados Unidos. Así que yo me identifico con ellos, porque asi es como crecí yo," dice Griselda Pirtle, la directora de programas bilingües del U-46. "Su primer idioma es bilingüe. Están viviendo el inglés y el español desde la cuna".Creado con la intención de ayudar a que estudiantes cuya lengua materna es el español se pusieran al corriente en inglés, hoy día, el programa de educación dual existe para promover los dos idiomas de forma igual. Han tenido tanto éxito, que actualmente la tercera parte de los estudiantes de U-46 están inscritos en él. Cuando se gradúen al final del año escolar, los estudiantes del doceavo grado serán la primera generación en cursar su educación completa, desde el kinder hasta la preparatoria en ambos idiomas."Puedo alternar entre el inglés y el español sin ningún problema, asegura Jeovany Reyes, quien esta en su último año en Larkin High School. Mientras que Esmeralda Villagrán, dice que, para ella, la ventaja de ser bilingüe es que "No estas atado a un idioma. Tienes los dos. Te desenvuelves en los dos. Es algo que me da mucha seguridad".De acuerdo al censo más reciente, casi el 22% de quienes habitan en Estados Unidos hablan un idioma extranjero en casa. En Chicago estas cifras son aún mayores, representando al 35.4% de la población. Pero aún asi, el fomento de una segunda lengua a nivel escolar sigue siendo difícil, a pesar de los beneficios comprobados que conlleva el ser bilingüe.Dice Pirtle, "La estadística es que si hablas ingles y español puedes comunicarte con el 80% del mundo. Así que imaginate la cantidad de conexiones que pueden hacer estos estudiantes. Las oportunidades de trabajo que van a tener".A nivel laboral, el español es el idioma más solicitado en Estados Unidos, con cientos de miles de puestos publicados cada año, en busca de trabajadores 100% bilingües. Por esto, los programas de educación bilingüe son cada día más solicitados, aun entre aquellos que no provienen de familias de habla española. Nadia Schultz, cursa el décimo grado en Larkin High School. Su mama la inscribió al programa bilingüe de Elgin cuando tenía tan solo cinco años."Ella sábia lo que el hablar otro idioma podía hacer por mi, asi que quería abrirme esta puerta desde chiquita".Y al final del día, abrir puertas, dice Pirtle, es el propósito de este distrito escolar."La visión de mundo que tienen estos estudiantes es mucho más amplio. Y creemos que eso les va a beneficiar, sin importar al campo que ingresen".