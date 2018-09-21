Vote 2018: Meet the Candidates

CHICAGO (WLS) --Meet the candidates for 2018's local midterm election, which will be held Nov. 6, 2018.
Need information on where and when to vote? Just Click Here
*Note: Clicking on the names highlighted in blue will take you directly to the candidate's website or social media page.
(I)-Incumbent
ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR
DEMOCRAT
PRITZKER, JB | STRATTON, JULIANA
REPUBLICAN
RAUNER, BRUCE | SANGUINETTI, EVELYN (I)
LIBERTARIAN
JACKSON, GRAYSON KASH | MOHIP, SANJEEV (JACKSON)
CONSERVATIVE
MCCANN, WILLIAM "SAM" | MERREIGHN, AARON (MCCANN)
ILLINOIS ATTORNEY GENERAL
DEMOCRAT
RAOUL, KWAME
REPUBLICAN
HAROLD, ERIKA
LIBERTARIAN
HARSY, BUBBA
ILLINOIS SECRETARY OF STATE
DEMOCRAT
WHITE, JESSE (I)
REPUBLICAN
HELLAND, JASON
LIBERTARIAN
DUTNER, STEVE
ILLINOIS COMPTROLLER
DEMOCRAT
MENDOZA, SUSANA (I)
REPUBLICAN
SENGER, DARLENE
LIBERTARIAN
BALL, CLAIRE
ILLINOIS TREASURER
DEMOCRAT
FRERICHS, MICHAEL (I)
REPUBLICAN
DODGE, JIM (I)
LIBERTARIAN
LEHENEY, MICHAEL
U.S. CONGRESSIONAL DISTRICT RACES
1ST DISTRICT
DEMOCRAT
RUSH, BOBBY (I)
REPUBLICAN
TILLMAN II, JIMMY LEE
INDEPENDENT
RUDBECK, THOMAS
2ND DISTRICT
DEMOCRAT
KELLY, ROBIN (I)
REPUBLICAN
MERKLE, DAVID
3RD DISTRICT
DEMOCRAT
LIPINSKI, DAN (I)
REPUBLICAN
JONES, ARTHUR
4TH DISTRICT
DEMOCRAT
GARCIA, JESUS "CHUY"
REPUBLICAN
LORCH, MARK WAYNE
5TH DISTRICT
DEMOCRAT
QUIGLEY, MIKE
REPUBLICAN
HANSON, TOM
6TH DISTRICT
DEMOCRAT
CASTEN, SEAN
REPUBLICAN
ROSKAM, PETER (I)
7TH DISTRICT
DEMOCRAT
DAVIS, DANNY (I)
REPUBLICAN
CAMERON, CRAIG
8TH DISTRICT
DEMOCRAT
KRISHNAMOORTHI, RAJA (I)
REPUBLICAN
DIGANVKER, JITENDRA
9TH DISTRICT
DEMOCRAT
SCHAKOWSKY, JAN (I)
REPUBLICAN
ELLESON, JOHN
10TH DISTRICT
DEMOCRAT
SCHNEIDER, BRAD (I)
REPUBLICAN
BENNETT, DOUGLAS
11TH DISTRICT
DEMOCRAT
FOSTER, BILL
REPUBLICAN
STELLA, NICK
12TH DISTRICT
DEMOCRAT
KELLY, BRENDAN
REPUBLICAN
BOST, MIKE (I)
GREEN
AUXIER, RANDY
13TH DISTRICT
DEMOCRAT
LONDRIGAN, BETSY DIRKSEN
REPUBLICAN
DAVIS, RODNEY (I)
14TH DISTRICT
DEMOCRAT
UNDERWOOD, LAUREN
REPUBLICAN
HULTGREN, RANDY (I)
15TH DISTRICT
DEMOCRAT
GAITHER, KEVIN
REPUBLICAN
SHIMKUS, JOHN M. (I)
16TH DISTRICT
DEMOCRAT
DADY, SARA
REPUBLICAN
KINZINGER, ADAM (I)
17TH DISTRICT
DEMOCRAT
BUSTOS, CHERI (I)
REPUBLICAN
FAWELL, WILLIAM W. "BILL"
18TH DISTRICT
DEMOCRAT
RODRIGUEZ, JUNIUS
REPUBLICAN
LaHOOD, DARIN (I)
ILLINOIS SENATE RACES
2ND DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
AQUINO, OMAR (I)
3RD DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HUNTER, MATTIE (I)
5th DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
VAN PELT, PATRICIA (I)
6TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
CULLERTON, JOHN J. (I)
8TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
VILLIVALAM, RAM
9TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
LASONDE, JOAN MCCARTHY
DEMOCRAT
FINE, LAURA
11TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
SANDOVAL, MARTIN A. (I)
12TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
LANDEK, STEVEN (I)
14TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
JONES III, EMIL (I)
15TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HARRIS III, NAPOLEON (I)
17TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
SIMS, JR., ELGIE R, (I)
18TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
CUNNINGHAM, BILL (I)
20TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
MARTINEZ, IRIS Y. (I)
21ST DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
CONNELLY, MICHAEL G. (I)
DEMOCRAT
ELLMAN, LAURA
23RD DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
LEWIS, SETH
DEMOCRAT
CULLERTON, THOMAS (I)
24TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
NYBO, CHRIS (I)
DEMOCRAT
GLOWIAK, SUZANNE "SUZY"
26TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
MCCONCHIE, DAN (I)
DEMOCRAT
GEORGES, TOM
27TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
ROONEY, TOM (I)
DEMOCRAT
GILLESPIE, ANN
29TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
BARRETT, DAVIE
DEMOCRAT
MORRISON, JULIE A. (I)
30TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
LEE, SOOJAE
DEMOCRAT
LINK, TERRY (I)
32ND DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
WILCOX, CRAIG
DEMOCRAT
MAHADY, MARY
33RD DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
DeWITTE, DONALD P. (I)
DEMOCRAT
ZETTLER, NANCY
35TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
SYVERSON, DAVE (I)
36TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
ANDERSON, NEIL (I)
DEMOCRAT
JOHNSON, GREGG
38TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
REZIN, SUE (I)
DEMOCRAT
HENRY, HEIDI
39TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HARMON, DON (I)
41ST DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
CURRAN, JOHN (I)
DEMOCRAT
FITZGERALD, BRIDGET M.
42ND DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
HOLMES, LINDA (I)
44TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
BRADY, BILL (I)
45TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
STEWART, BRIAN W.
DEMOCRAT
SIMPSON, DAVID
47TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
TRACY, JIL (I)
48TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
MCMILLAN, SETH
DEMOCRAT
MANAR, ANDY (I)
50TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
MCCLURE, STEVE
51ST DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
ROSE, CHAPIN (I)
53RD DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
BARICKMAN, JASON
54TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
STOUT, BRIAN
REPUBLICAN
PLUMMER, JASON
56TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
HAL PATTON
DEMOCRAT
CROWE, RACHELLE AUD
57TH DISTRICT SENATE
REPUBLICAN
HILDENBRAND, TANYA
DEMOCRAT
BELT, CHRISTOPHER
59TH DISTRICT SENATE
DEMOCRAT
WEBB, STEVE
REPUBLICAN
FOWLER, DALE (I)
ILLINOIS HOUSE OF REPRESENTATIVES RACES
1ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ORTIZ, AARON M.
2ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MAH, THERESA (I)
3RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ARROYO, LUIS (I)
4TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
RAMIREZ, DELIA C.
5TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ROBINSON JR., LAMONT
6TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HARPER, SONYA MARIE (I)
7TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WELCH, EMANUEL "CHRIS" (I)
8TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FORD, LA SHAWN K. (I)
9TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
TURNER, ARTHUR (I)
10TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CONYEARS-ERVIN, MELISSA (I)
11TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WILLIAMS, ANN M. (I)
12TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FEIGENHOLTZ, SARA
13TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HARRIS, GREGORY (I)
14TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CASSIDY, KELLY M. (I)
15TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BIELA, AMANDA (I)
DEMOCRAT
D'AMICO, JOHN C. (I)
16TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LANG, LOU (I)
17TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LEE, PETER
DEMOCRAT
GONG-GERSHOWITZ, JENNIFER
18TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CHO, JULIE
DEMOCRAT
GABEL, ROBYN (I)
19TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KESSEM, AMMIE
DEMOCRAT
MARTWICK, ROBERT
20TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MCAULIFFE, MICHAEL P. (I)
DEMOCRAT
MARWIG, MERRY
21ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
VILLANUEVA, CELINA (I)
22ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MADIGAN, MICHAEL J. (I)
23RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ZALEWSKI, MICHAEL J. (I)
24TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HERNANDEZ, ELIZABETH "LISA" (I)
25TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
TARVER II, CURTIS J.
26TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MITCHELL, CHRISTIAN L. (I)
27TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SLAUGHTER, JUSTIN Q. (I)
28TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
RITA, ROBERT "BOB" (I)
29TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
JONES, THADDEUS
30TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DAVIS, WILLIAM "WILL" (I)
31ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FLOWERS, MARY E. (I)
32ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
THAPEDI, ANDRE (I)
33RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
EVANS JR., MARCUS C. (I)
34TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SMITH, NICHOLAS "NICK" (I)
35TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HEBEIN, HERBERT
DEMOCRAT
HURLEY, FRANCES ANN (I)
36TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
BURKE, KELLY M. (I)
37TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MCDERMED, MARGO (I)
DEMOCRAT
HUNT, MICHAEL J.
38TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MEYERS-MARTIN, DEBBIE
39TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GUZZARDI, WILL (I)
40TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ANDRADE JR., JAIME M. (I)
41ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WEHRLI, GRANT (I)
DEMOCRAT
MONTGOMERY, VAL
42ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
GRANT, AMY L.
DEMOCRAT
CARRIER, KATHLEEN V.
43RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CUMING, ANDREW R.
DEMOCRAT
MOELLER, ANNA (I)
44TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BAUMER, KATY DOLAN
DEMOCRAT
CRESPO, FRED (I)
45TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WINGER, CHRISTINE JENNIFER (I)
DEMOCRAT
PAPPAS, DIANE
46TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KINZLER, GORDON JAY
DEMOCRAT
CONROY, DEB (I)
47TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MAZZOCHI, DEANNE MARIE
DEMOCRAT
CAFFREY, JAMES "JIM"
48TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BREEN, PETER (I)
DEMOCRAT
HOWARD, TERRA COSTA
49TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KHOURI, TONIA JANE
DEMOCRAT
VILLA, KARINA
50TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WHEELER, KEITH R. (I)
DEMOCRAT
LESLIE, JAMES G.
51ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
EDLY-ALLEN, MARY
REPUBLICAN
WALSH, HELENE MILLER (I)
52ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MCSWEENEY, DAVID (I)
53RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CORRIGAN, EDDIE (I)
DEMOCRAT
WALKER, MARK
54TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MORRISON, TOM (I)
DEMOCRAT
TREVOR, MAGGIE
55TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SMOLENSKI, MARILYN (I)
DEMOCRAT
MOYLAN, MARTIN (I)
56TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BERNAS, JILLIAN ROSE
DEMOCRAT
MUSSMAN, MICHELLE (I)
57TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BATTINUS, MARY
DEMOCRAT
CARROLL, JONATHAN
58TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LESSER, FREDRIC BRYAN "RICK"
DEMOCRAT
MORGAN, BOB
59TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
FELDMAN, KAREN
DEMOCRAT
DIDECH, DANIEL
60TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MAYFIELD, RITA (I)
61ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
JESIEL, SHERI (I)
DEMOCRAT
JOYCE, MASON
62ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
IDSTEIN, KEN
DEMOCRAT
YINGLING, SAM
63RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
REICK, STEVEN (I)
64TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ZUBERT, TRISHA
REPUBLICAN
TOM, WEBER
65TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
UGASTE, DAN (I)
DEMOCRAT
JOHNSON, RICHARD
66TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SKILLICORN, ALLEN
67TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WEST II, MAURICE A.
68TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CABELLO, JOHN M. (I)
DEMOCRAT
CASTANZA, JAKE
69TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SOSNOWSKI, JOE
DEMOCRAT
BODINE, ANGELIQUE "ANGIE"
70TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KEICHER, JEFF
DEMOCRAT
STODDARD, PAUL
71ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
McCOMBIE, TONY M.
DEMOCRAT
PADILLA, JOAN
72ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
EVANS SR., GLEN
DEMOCRAT
HALPIN, MICHAEL W. (I)
73RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SPAIN, RYAN (I)
74TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SWANSON, DAN
75TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WELTER, DAVID ALLEN (I)
76TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LONG, JERRY LEE
DEMOCRAT
YEDNOCK, LANCE
77TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
AIRDO ANTHONY
DEMOCRAT
WILLIS, KATHLEEN (I)
78TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LILLY, CAMILLE (I)
79TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
PARKHURST, LINDSAY (I)
DEMOCRAT
DUGAN, LISA M.
80TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DELUCA, ANTHONY (I)
81ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
OLSEN, DAVID S. (I)
DEMOCRAT
STAVA-MURRAY, ANNE M.
82ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DURKIN, JIM (I)
DEMOCRAT
CHLYSTEK, TOM
83RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LAVIA, LINDA CHAPA (I)
84TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SMITH, PATTY
DEMOCRAT
KIFOWIT, STEPHANIE A. (I)
85TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BICKUS, LISA
DEMOCRAT
CONNOR, JOHN (I)
86TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LAIB, RICK
DEMOCRAT
WALSH JR., LAWRENCE "LARRY" (I)
87TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BUTLER, TIM
88TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SOMMER, KEITH P.
DEMOCRAT
BLAIR, JILL
89TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CHESNEY, ANDREW S.
DEMOCRAT
HYDE, NICHOLAS P.
90TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DEMMER, TOM (I)
DEMOCRAT
DAVIS, AMY
91ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
UNES, MICHAEL D. (I)
DEMOCRAT
BLODGETT, CAROLYN
92ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GORDON-BOOTH, JEHAN
93RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HAMMOND, NORINE K.
DEMOCRAT
CURTIS, JOHN
94TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
FRESE, RANDY E.
DEMOCRAT
CRAMSEY, RICHARD G.
95TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BOURNE, AVERY
DEMOCRAT
CLARK, DILLON
96TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SENOR, HERMAN
DEMOCRAT
SCHERER, SUE
97TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BATINICK, MARK (I)
DEMOCRAT
FREEMAN, MICA (I)
98TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BENFORD, ALYSSIA
DEMOCRAT
MANLY, NATALIE A. (I)
99TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MIKE MURPHY
DEMOCRAT
BELL, MARC
100TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DAVIDSMEYER, CHRISTOPHER "C.D."
101ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CAULKINS, DAN
DEMOCRAT
McMILLIN, JENNIFER
102ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HALBROOK, BRAD
103RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
AMMONS, CAROL
104TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MARRON, MIKE
DEMOCRAT
CUNNINGHAM, CYNTHIA E.
105TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BRADY, DAN (I)
DEMOCRAT
WEBB, BENJAMIN
106TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BENNETT, THOMAS M.
107TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WILHOUR, BLAINE
DEMOCRAT
SEILER, DAVID J.
108TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MEIER, CHARLES
109TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BAILEY, DARREN
DEMOCRAT
GIVEN, CYNTHIA
110TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MILLER, CHRIS
DEMOCRAT
BELL, SHIRLEY A.
111TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BABCOCK, MIKE
DEMOCRAT
BRISTOW, MONICA (I)
112TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KAY, DWIGHT D.
DEMOCRAT
STUART, KATIE (I)
113TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
JAMESON, DOUG
DEMOCRAT
HOFFMAN, JAY
114TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MADLOCK, JASON
DEMOCRAT
GREENWOOD, LaTOYA N. (I)
115TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BRYANT, TERRI
DEMOCRAT
GRIFFIN, MARSHA
116TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
FRIESS, DAVID
DEMOCRAT
COSTELLO II, JERRY (I)
117TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SEVERIN, DAVE (I)
DEMOCRAT
WOOLARD, JASON
118TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WINDHORST, PATRICK
DEMOCRAT
FINNIE, NATALIE PHELPS (I)
ILLINOIS APPELLATE COURT JUDGES
4TH APPELLATE - POPE VACANCY
REPUBLICAN
HARRIS, THOMAS M. (I)
5TH APPELLATE - GOLDENHERSH VACANCY
REPUBLICAN
OVERSTREET, DAVID K. (I)
DEMOCRAT
HOERNER, KEVIN T.
COOK COUNTY CIRCUIT/SUBCIRCUIT JUDGES
COOK COUNTY CIRCUIT - BREWER VACANCY
DEMOCRAT
VAHEY, KATHRYN MALONEY
COOK COUNTY CIRCUIT - CLAY VACANCY
DEMOCRAT
LANAHAN, KATHALEEN THERESA
COOK COUNTY CIRCUIT - DOOLING VACANCY
DEMOCRAT
SIANIS, TOM SAN
COOK COUNTY CIRCUIT - EGAN VACANCY
DEMOCRAT
SILVA, ROSA MARIA
COOK COUNTY CIRCUIT - DUNFORD VACANCY
MCGUIRE, THOMAS F.
COOK COUNTY CIRCUIT - FLANAGAN VACANCY
DEMOCRAT
JONES JR., PRESTON
COOK COUNTY CIRCUIT - HARTIGAN VACANCY
DEMOCRAT
HORAN, CECILIA ANNE
COOK COUNTY CIRCUIT - JORDAN VACANCY
DEMOCRAT
QUISH, CLARE JOYCE
COOK COUNTY CIRCUIT - McGINNIS VACANCY
DEMOCRAT
GONZALEZ, PETER MICHAEL
COOK COUNTY CIRCUIT - ROONEY VACANCY
DEMOCRAT
HAGERTY, JACK
COOK COUNTY - 1ST SUBCIRCUIT - HAMBRIGHT, JR. VACANCY
DEMOCRAT
ORR, ERIKA
COOK COUNTY- 2ND SUBCIRCUIT - LAMPKIN VACANCY
DEMOCRAT
BLAKELY, TIANA ELLIS
COOK COUNTY- 2ND SUBCIRCUIT - LAWS VACANCY
DEMOCRAT
DAVIS, ADRIENNE ELAINE
COOK COUNTY - 2ND SUBCIRCUIT - RHODES VACANCY
DEMOCRAT
HARVEY, TOYA T.
COOK COUNTY - 2ND SUBCIRCUIT - TURNER, JR. VACANCY
DEMOCRAT
GRAY, IESHIA
COOK COUNTY - 2ND SUBCIRCUIT - WILLIS VACANCY
DEMOCRAT
SEATON, DEBRA A.
COOK - 2ND SUBCIRCUIT - TURNER VACANCY
DEMOCRAT
WILLIS, ARTHUR WESLEY
COOK COUNTY - 3RD SUBCIRCUIT - DELEHANTY VACANCY
DEMOCRAT
CUNNINGHAM, KEVIN PATRICK
COOK COUNTY - 4TH SUBCIRCUIT - DAVY VACANCY
DEMOCRAT
NAVARRO, DAVID R.
COOK COUNTY - 4TH SUBCIRCUIT - RILEY VACANCY
DEMOCRAT
CIACCIA-LEZZA, ELIZABETH
COOK - 5TH SUBCIRCUIT - BANKS VACANCY
DEMOCRAT
ANDERSON, GWENDOLYN D.
COLEMAN, H YVONNE
COOK COUNTY - 5TH SUBCIRCUIT - JONES VACANCY
DEMOCRAT
PERKINS, MARIAN EMILY
COOK COUNTY - 5TH SUBCIRCUIT - WASHINGTON, II VACANCY
DEMOCRAT
HARRIS, ROBERT
COOK COUNTY - 6TH SUBCIRCUIT - CHEVERE VACANCY
DEMOCRAT
DELGADO, KENT
COOK COUNTY - 6TH SUBCIRCUIT - COOKE VACANCY
DEMOCRAT
WEBBER, ANDREA MICHELLE
COOK COUNTY - 6TH SUBCIRCUIT - LOPEZ CEPERO VACANCY
DEMOCRAT
PEREZ, LINDA
COOK COUNTY - 8TH SUBCIRCUIT - FABRI VACANCY
DEMOCRAT
SHAPIRO, JAMES "JAMIE"
COOK COUNTY - 8TH SUBCIRCUIT - LIU VACANCY
DEMOCRAT
HUGE, LINDSAY
DEMOCRAT
COOK COUNTY - 8TH SUBCIRCUIT - PETHERS VACANCY
WRENN, JEANNE MARIE
COOK COUNTY - 10TH SUBCIRCUIT - O'NEILL BURKE VACANCY
DEMOCRAT
SALTOUROS, STEPHANIE
COOK COUNTY - 10TH SUBCIRCUIT - SURIANO VACANCY
DEMOCRAT
DALY, COLLEEN REARDON
COOK COUNTY - 11TH SUBCIRCUIT - KENNEDY VACANCY
DEMOCRAT
ROSADO, JOANNE F.
COOK COUNTY - 12TH SUBCIRCUIT - MAKI VACANCY
REPUBLICAN
STUDENROTH, DAVID
DEMOCRAT
CHUPACK, JOEL
THOMAS, RAYMOND MOLITOR
TROMBETTA, CARMINE
COOK COUNTY - 13TH SUBCIRCUIT - CRANE VACANCY
REPUBLICAN
SEYRING, GARY WILLIAM
DEMOCRAT
STEFFEN, KETKI "KAY"
COOK COUNTY- 13TH SUBCIRCUIT - LAWRENCE VACANCY
REPUBLICAN
FITZGERALD, DANIEL PATRICK
DEMOCRAT
O'MALLEY, SHANNON P.
COOK COUNTY - 13TH SUBCIRCUIT - O'DONNELL VACANCY
REPUBLICAN
SVENSON, CHRISTINE
DEMOCRAT
BETAR III, SAMUEL J.
COOK COUNTY - 14TH SUBCIRCUIT - GARCIA VACANCY
DEMOCRAT
FRAUSTO-SANDOVAL, BEATRIZ A.
COOK COUNTY - 15TH SUBCIRCUIT - SCULLY, JR. VACANCY
DEMOCRAT
BARRETT, MICHAEL B.
RICE-AKIWOWO, ASHONTA
COOK COUNTY - 15TH SUBCIRCUIT - ZELEZINSKI VACANCY
REPUBLICAN
FIAONI, KARLA MARIE
DEMOCRAT
MCKENNA, SCOTT
*Note: Clicking on the names highlighted in blue will take you directly to the candidate's website or social media page.
(I)-Incumbent