Jugador de Liverpool Diogo Jota muere en accidente automovilístico en España, según la policía

Cuando era niño, Diogo Jota idolatraba a Cristiano Ronaldo. En una carrera que lo llevó a las alturas de la fama en el fútbol, llegaría a llamar compañero al gran jugador de Portugal y a ganar algunos de los trofeos más importantes del deporte. Jota, el delantero del Liverpool que en mayo celebró ganar el título de la Premier League, ha fallecido. Tenía 28 años. La policía informó que Jota murió junto con su hermano André Silva, también jugador de fútbol, en un accidente automovilístico cerca de la ciudad noroeste de Zamora, España. Acababa de completar la temporada más exitosa de su carrera, ayudando al Liverpool a igualar el récord de 20 títulos de liga inglesa y luego ganando la UEFA Nations League con Portugal junto a su héroe de la infancia, Ronaldo. "No tiene sentido. Hace poco estábamos juntos en la Selección Nacional", publicó Ronaldo en las redes sociales. Diogo José Teixeira Da Silva nació el cuatro de diciembre de 1996 en Oporto, Portugal. Goleador clínico, su talento lo llevó desde sus humildes comienzos con su equipo local Gondomar a los escenarios más grandes del fútbol con el Liverpool y Portugal. De niño soñaba con convertirse en jugador de fútbol profesional. Pero su camino hacia la cima no fue sencillo, teniendo que demostrar su valía en niveles inferiores y enfrentando contratiempos antes de asegurar un traslado al Liverpool en 2020. Durante su tiempo en Anfield, ganó los tres principales trofeos del fútbol inglés. "Aún pagaba para jugar al fútbol cuando tenía 16 años", dijo Jota en una charla en el Web Summit en 2020. Su pasión por el fútbol se desarrolló a una edad temprana. De niño lloraba cuando le suplicaba a su padre que le dejara jugar, en lugar de asistir a clases de natación, que coincidían con las sesiones de práctica. Desde Gondomar se unió al Paos de Ferreira, un equipo portugués poco conocido, antes de que un traslado al gigante español Atlético de Madrid pareciera ser su gran oportunidad. En cierto modo lo fue, pero la transferencia no resultó como se esperaba. Jota nunca jugó un partido competitivo para el Atlético, pero fue cedido a préstamo al Porto y luego al Wolverhampton Wanderers, donde dejaría su huella en Inglaterra y eventualmente ganaría la atención del Liverpool. Wolves era un equipo de segunda división cuando Jota llegó en un préstamo de una temporada en 2017 y se reunió con Nuno Espírito Santo, quien lo entrenó durante su paso por el Porto la temporada anterior. Jota claramente había impresionado a Espírito Santo, anotando nueve goles en el Porto, y recompensó la confianza del entrenador duplicando esa cifra mientras los Wolves encabezaban el Campeonato de segunda división y ganaban el ascenso a la Liga Premier en su primer año. Los goles siguieron llegando. Diez después de dar el salto a la máxima categoría de Inglaterra, la liga más popular del mundo, y 16 la temporada siguiente. Pronto el Liverpool, que acababa de ganar el título, llamó a su puerta. Jota dijo que era "imposible decir no" al traslado valorado en $56 millones de dólares. "Todo mi camino desde que era niño y ahora, unirme a un club como el Liverpool, los campeones del mundo, es simplemente increíble", dijo. El entrenador Jürgen Klopp aceptó que el entonces Jota de 23 años estaba "lejos de ser un artículo terminado" pero tenía "mucho potencial". Con una línea de ataque establecida de Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino frente a él, Jota tenía que esforzarse para conseguir tiempo en el campo en la temporada 2020-21. Pero Klopp le dijo lo que se esperaba ahora que estaba en el gran escenario de Anfield. "Fue claro. Estaba allí para desafiar a los tres delanteros, no para estar contento con ser un jugador suplente que entra", dijo Jota en una entrevista con Sky Sports. "Jugar con los mejores te hace mejor, así que sabía que aumentaría mi nivel también y eso me ayudaría a entrar en el equipo". Ciertamente lo hizo. Causó una impresión casi inmediata, anotando ocho minutos después de entrar en su debut en la Liga Premier para el Liverpool en una victoria 3-1 contra el Arsenal. Hubo un hat-trick fuera de casa contra el Atalanta en la Liga de Campeones y más goles contra grandes rivales como el Arsenal y el Manchester United. Un total de 13 goles en su primera temporada fue un retorno meritorio, incluso si el Liverpool entregó su título. Mejoró eso con 21 el año siguiente mientras el Liverpool ganaba la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa y terminaba subcampeón en la Premier y la Liga de Campeones. El título de la Liga Premier finalmente llegó la temporada pasada y el gol de la victoria de Jota contra el Everton en abril, su último para el club, fue crucial para empujar al Liverpool hacia el título. En total, Jota anotó 65 goles en 182 partidos para el Liverpool. Siguió el título de la Liga Premier con el triunfo en la Liga de Naciones con Ronaldo en junio, la segunda vez que ganó el trofeo, habiéndolo levantado previamente en 2019. Fue internacional 49 veces con su país y anotó 14 goles. Después de la final de la Liga de Naciones en junio, posó para fotos en el campo, sonriendo orgullosamente mientras sostenía el trofeo. "Hace solo tres semanas, tuve el honor de entregar a Diogo Jota una medalla después de la final de la UEFA Nations League, un momento de alegría, orgullo y celebración que ahora quedará para siempre grabado en la memoria con tristeza", dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. "Su pasión, energía y espíritu en el campo inspiraron a todos a su alrededor. Es devastador pensar que una vida tan llena de alegría y potencial ha sido arrebatada demasiado pronto". Para añadir a unas semanas memorables, Jota también se casó recientemente con su pareja de toda la vida y madre de sus tres hijos, Rute Cardoso, en una ceremonia el 22 de junio. "Sí para siempre", escribió en una publicación en las redes sociales junto con fotos de su día de boda. Klopp dijo que estaba "con el corazón roto". "¡Diogo no solo era un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un esposo y padre amoroso y cariñoso!", publicó el entrenador en las redes sociales. "¡Te extrañaremos mucho!"

