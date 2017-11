🏢

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

🚘



🏡

You have arrived at your destination.#280Characters — Google Maps (@googlemaps) November 8, 2017

In honor of Twitter doubling its character limit from 140 to 280, many users have shared tweets utilizing the social media platform like never before.Some users used the expanded space to create emoji artworks while others, like Merriam-Webster, used the new characters to pack in as many words as possible.