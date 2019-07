Taste of Chicago 2019 food vendor lineup announced

CHICAGO (WLS) -- The city announced Thursday the culinary lineup for the 39th Annual Taste of Chicago.The Taste is the world's largest free-admission food festival, according to city officials. It will be held from July 10 to July 14 at Grant Park in Chicago's Loop."As the culinary capital of the world, the Taste of Chicago will give residents and visitors alike the opportunity to sample some of the greatest foods this city has to offer," Mayor Rahm Emanuel said in a statement. "Since its inception, the Taste of Chicago has become a summertime staple and this year's lineup of world-renowned restaurants, food trucks and pop-ups will be even more vibrant and diverse than ever before."This year, 82 restaurants will participate in the festival, including 24 pop-ups and 17 food trucks. The city said 37 of the participating food vendors are new.Check out the lists below to start planning your Taste experience!For more information, visit TasteofChicago.us 90 Miles Cuban CaféA Place by DamaoBar TakitoBarangaroos Aussie PiesBen's Bar-Be-CueBig Wang's Chinese Street FoodBlack Dog GelatoBrazilian Bowl Inc.Buscia's Bacon BunsCoastline CateringDa Pizza DudeDmen TapDog HausEgg Rolls Etc.FrnenGordo's Homemade Ice Cream BarsHakka Bakka Indian Kati RollsJason's DeliJeannie's Flan Inc.Jeni's Splendid Ice CreamsJosephine's CookingJus SandwichesKitchen 17Lao Sze ChuanLuella's Gospel BirdMadame VanderKloot's Weiner EmporiumMr. Quiles Mexican FoodMs. Tittle's CupcakesNourish CateringPink Flamingo (Flamingo Rum Club)Pink TacoSeoul TacoThe Cookie CrateThe Slab Bar-B-QueThree Legged TacosWhadda JerkYvolina's TamalesArun's Thai Restaurant4156 N. Kedzie Ave.Aunty Joy's Jamaican Kitchen1217 W. Devon Ave.Beat Kitchen2100 W. Belmont Ave.Ben's Bar-Be-Cue - NEW5931 W. North Ave.Billy Goat Tavern1535 W. Madison St.BJ's Market & Bakery8734 S. Stony Island Ave.Brazilian Bowl Inc. - NEW3204 N. BroadwayBuona Beef601 N. McClurg Ct.Buscia's Bacon Buns - NEWAvailable at Markets & FestivalsCaffe Gelato Soiree2034 W. Division St.Chicago's Dog House816 W. Fullerton Ave.Churro Factory - Xurro2214 S. Wolcott Ave.Connie's Pizza2373 S. Archer Ave.Doom Street EatsAvailable at Markets & FestivalsEsperanza2301 S. Lakeshore Dr.Franco's Ristorante300 W. 31st St.Frannie's Café Inc623 S. Wabash Ave.Frnen - Now 5 DaysAvailable at Markets and FestivalsGarifuna Flava: A Taste of Belize2518 W. 63rd St.Gold Coast Dogs225 S. Canal St.Hakka Bakka Indian Kati Rolls - Now 5 Days1251 W. Fullerton Ave.Iyanze4623 N. BroadwayJosephine's Cooking - Now 5 Days436 E. 79th St.Kasia's Deli2101 W. Chicago Ave.La Mexicana4171 S. Archer Ave.Lao Sze Chuan - NEW520 N. Michigan Ave.Lou Malnati's Pizzeria805 S. State St.Premier Rollin BBQAvailable for CateringRainbow Cone LLC9233 S. Western Ave.Ricobene's252 W. 26th St.Robinson's No 1 Ribs225 S. Canal St.Seoul Taco - Now 5 Days738 N. Clark St.Texas de Brazil210 E. Illinois St.The Cookie Crate - NEWAvailable at Markets & FestivalsThe Eli's Cheesecake Company6701 W. Forest Preserve Dr.The Slab Bar-B-Que - NEW1918 E. 71st St.The Star of Siam11 E. Illinois St.Ukai Japanese Restaurant1059 W. Belmont St.Vee Vee's African Restaurant6232 N. BroadwayYum DumAvailable at Markets & FestivalsYvolina's Tamales - NEW814 W. 18th St.90 Miles Cuban Café - NEW2540 W. Armitage Ave.A Place by Damao - NEW2621 S. Halsted St. Ste 1Bar Takito - NEW210 N. Morgan St.Barangaroos Aussie Pies - NEW3208 N. Sheffield Ave.BettyBop Shop7100 S. South Shore Dr.BITES Asian Kitchen + Bar3313 N. Clark St.Black Dog Gelato - NEW859 N. Damen Ave.Classic CobblerAvailable for CateringDmen Tap - NEW2849 W. Belmont Ave.Dog Haus - NEW2464 N. Lincoln Ave.Egg Rolls Etc. - NEWAvailable for CateringGordo's Homemade Ice Cream Bars - NEW729 S. Dearborn St.Jason's Deli - NEW1258 S. Canal St.Jeannie's Flan Inc. - NEWAvailable for CateringJeni's Splendid Ice Creams - NEW1505 N. Milwaukee Ave.Jus Sandwiches - NEWAvailable for CateringKitchen 17 - NEW3132 N. BroadwayLuella's Gospel Bird - NEW2009 N. Damen Ave.Madame VanderKloot's Weiner Emporium - NEWAvailable at Markets & FestivalsNourish Catering - NEWAvailable for CateringSeafood City Supermarket (Grill City)5033 N. Elston Ave.These Wingz?Available at Markets & FestivalsWarm Belly Bakery, LLC1148 W. Monroe St.Wood Fire Counter131 N. Clinton St.American GloryAztec Dave's Food TruckBeavers Coffee + DonutsBig Wang's Chinese Street Food - NEWCoastline Catering - NEWDa Pizza Dude - NEWGiordano'sHarold's ChickenLa CocinitaLawrence's Fish & ShrimpMr. Quiles Mexican Food - NEWMs. Tittle's Cupcakes - NEWPink Flamingo (Flamingo Rum Club) - NEWPink Taco - NEWThe Lifeway Kefir ShopThree Legged Tacos - NEWWhadda Jerk - NEW