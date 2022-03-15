Illinois Primary Election: Meet the candidates for governor, U.S. Senate, Congress and more

CHICAGO (WLS) -- Meet the candidates for the 2022 Illinois General Primary, which will be held on June 28.
State lawmakers moved back the traditional March date because of delayed census data that prevented them from redrawing new district maps.
Voters will select Republican and Democratic nominees for statewide offices, U.S. Senate, Congress, the state Legislature, countywide positions and county board seats.
The winners will appear as their party's nominee for the general election on Nov. 8.
*Notes:
Clicking on the names highlighted in blue will take you directly to the candidate's website or social media page.
(I) = Incumbent
ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR
DEMOCRAT
PRITZKER, JB | STRATTON, JULIANA (I)
BEVERLY MILES | KARLA SHAW
REPUBLICAN
PAUL SCHIMPF | CAROLYN SCHOFIELD
DARREN BAILEY | STEPHANIE TRUSSELL
GARY RABINE | AARON DEL MAR
RICHARD IRVIN | AVERY BOURNE
MAX SOLOMON | LATASHA H. FIELDS
JESSE SULLIVAN | KATHLEEN MURPHY
ATTORNEY GENERAL
DEMOCRAT
KWAME RAOUL (I)
REPUBLICAN
DAVID SHESTOKAS
STEVE KIM
THOMAS G. DeVORE
SECRETARY OF STATE
DEMOCRAT
DAVID H. MOORE
ANNA M. VALENCIA
ALEXI GIANNOULIAS
SIDNEY MOORE
REPUBLICAN
DAN BRADY
JOHN C. MILHISER
COMPTROLLER
DEMOCRAT
SUSANA A. MENDOZA (I)
REPUBLICAN
SHANNON L. TERESI
TREASURER
DEMOCRAT
MICHAEL W. FRERICHS
REPUBLICAN
TOM DEMMER
U.S. SENATE
DEMOCRAT
TAMMY DUCKWORTH
REPUBLICAN
PEGGY HUBBARD
CASEY CHLEBEK
ROBERT "BOBBY" PITON
JIMMY LEE TILLMAN II
KATHY SALVI
MATTHEW "MATT" DUBIEL
1st CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
JAHMAL COLE
PAT DOWELL
CASSANDRA GOODRUM
JACQUELINE "JACQUI" COLLINS
JONATHAN L. JACKSON
KARIN NORINGTON-REAVES
CHRIS BUTLER
MARCUS LEWIS
MICHAEL A. THOMPSON JR.
DARIUS "DEE" NIX
STEPHANY ROSE SPAULDING
TERRE LAYNG ROSNER
ROBERT A. PALMER
KIRBY BIRGANS
STEVEN DEJOIE
CHARISE A. WILLIAMS
AMEENA MATTHEWS
NYKEA PIPPION MCGRIFF
REPUBLICAN
ERIC CARLSON
PHILANISE WHITE
JONATHAN T. SWAIN
JEFFERY T REGNIER
GENO YOUNG
2ND CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
ROBIN KELLY (I)
REPUBLICAN
ASHLEY RAMOS
SHANE CULTRA
THOMAS LYNCH
3RD CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
DELIA RAMIREZ
GILBERT "GIL" VILLEGAS
JUAN ENRIQUE AGUIRRE
IYMEN H CHEHADE
REPUBLICAN
JUSTIN BURAU
4TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
JESUS "CHUY" GARCIA (I)
REPUBLICAN
JAMES FALAKOS
5TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
MIKE QUIGLEY
REPUBLICAN
6TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
SEAN CASTEN (I)
MARIE NEWMAN
CHARLES M. HUGHES
REPUBLICAN
GARY GRASSO
SCOTT R. KASPAR
NIKI CONFORTI
KEITH PEKAU
CATHERINE A. O'SHEA
ROBERT "ROB" CRUZ
7TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
DANNY K. DAVIS (I)
KINA COLLINS
DENARVIS C. MENDENHALL
8TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
RAJA KRISHNAMOORTHI (I)
JUNAID AHMED
PETER KOPSAFTIS
REPUBLICAN
CHAD KOPPIE
PHILLIP OWEN WOOD
KAREN KOLODZIEJ
CHRIS DARGIS
9TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
JANICE D. SCHAKOWSKY (I)
ANDREW T. HELDUT
REPUBLICAN
MAXWELL "MAX" RICE
10TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
BRAD SCHNEIDER (I)
REPUBLICAN
JOSEPH SEVERINO
11TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
BILL FOSTER (I)
REPUBLICAN
JERRY EVANS
ANDREA HEEG
CATALINA LAUF
SUSAN L. HATHAWAY-ALTMAN
MARK JOSEPH CARROLL
CASSANDRA TANNER MILLER
14TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
LAUREN UNDERWOOD (I)
REPUBLICAN
JAMES T. "JIM" MARTER
JAIME MILTON
SCOTT R. GRYDER
MIKE KOOLIDGE
JACK LOMBARDI II
16TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN
DARIN LaHOOD
WALT PETERS
JoANNE GUILLEMETTE
MICHAEL REBRESH
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