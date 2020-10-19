Election 2020: Meet the Candidates on Illinois ballots

Election Day is Nov. 3, 2020.
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UNITED STATES PRESIDENT
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DEMOCRAT
BIDEN, JOSEPH R. & HARRIS, KAMALA D.
REPUBLICAN
TRUMP, DONALD J. & PENCE, MICHAEL R. (I)
GREEN
HAWKINS, HOWIE & WALKER, ANGELA
PARTY FOR SOCIALISM AND LIBERATION
LA RIVA, GLORIA & PELTIER, LEONARD
AMERICAN SOLIDARITY PARTY
CARROLL, BRIAN & PATEL, AMAR
LIBERTARIAN
JORGENSEN, JO & COHEN, JEREMY "SPIKE"
UNITED STATES SENATOR
DEMOCRAT
DURBIN, RICHARD J. (I)
REPUBLICAN
CURRAN JR., MARK C.
WILLIE WILSON PARTY
WILSON, WILLIE L.
GREEN
BLACK, DAVID F.
LIBERTARIAN
MALOUF, DANNY
UNITED STATES CONGRESSIONAL DISTRICT RACES
1ST DISTRICT
DEMOCRAT
RUSH, BOBBY L. (I)
REPUBLICAN
WHITE, PHILANISE
2ND DISTRICT
DEMOCRAT
ROBIN KELLY (I)
REPUBLICAN
RABORN, THERESA J.
3RD DISTRICT
DEMOCRAT
NEWMAN, MARIE
REPUBLICAN
FRICILONE, MIKE
4TH DISTRICT
DEMOCRAT
GARCIA, JESUS "CHUY" (I)
REPUBLICAN
SOLORIO, JESUS
5TH DISTRICT
DEMOCRAT
QUIGLEY, MIKE (I)
REPUBLICAN
HANSON, TOMMY
GREEN
WILDA, THOMAS J.
6TH DISTRICT
DEMOCRAT
CASTEN, SEAN (I)
REPUBLICAN
JEANNE M. IVES
LIBERTARIAN
REDPATH, BILL
7TH DISTRICT
DEMOCRAT
DAVIS, DANNY K. (I)
REPUBLICAN
CAMERON, CRAIG
INDEPENDENT
JENNINGS, TRACY
8TH DISTRICT
DEMOCRAT
KRISHNAMOORTHI, RAJA (I)
REPUBLICAN
NELSON, PRESTON
9TH DISTRICT
DEMOCRAT
SCHAKOWSKY, JAN (I)
REPUBLICAN
SANGARI, SARGIS
10TH DISTRICT
DEMOCRAT
SCHNEIDER, BRAD (I)
REPUBLICAN
MUKHERJEE, VALERIE RAMIREZ
11TH DISTRICT
DEMOCRAT
FOSTER, BILL (I)
REPUBLICAN
LAIB, RICK
12TH DISTRICT
DEMOCRAT
LENZI, RAY
REPUBLICAN
BOST, MIKE (I)
13TH DISTRICT
DEMOCRAT
DIRKSEN LONGRIGAN, BETSY
REPUBLICAN
DAVIS, RODNEY (I)
14TH DISTRICT
DEMOCRAT
UNDERWOOD, LAUREN (I)
REPUBLICAN
OBERWEIS, JIM
15TH DISTRICT
DEMOCRAT
WEAVER, ERIKA C.
REPUBLICAN
MILLER, MARY
16TH DISTRICT
DEMOCRAT
BRZOZOWSKI, DANI
REPUBLICAN
KINZINGER, ADAM (I)
17TH DISTRICT
DEMOCRAT
BUSTOS, CHERI (I)
REPUBLICAN
KING, ESTHER JOY
18TH DISTRICT
DEMOCRAT
PETRILLI, GEORGE
REPUBLICAN
LAHOOD, DARIN (I)
METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT, MWRD
DEMOCRAT
DAVIS, M CAMERON 'CAM'
DEMOCRAT
NEELY DUBUCLET, KIMBERLY
DEMOCRAT
CORRAL SEPULVEDA, EIRA L.
GREEN
VINSON, TAMMIE FELICIA
GREEN
ANTONIO HERNANDEZ, TROY
GREEN
WALES, RACHEL
COOK COUNTY STATE'S ATTORNEY
DEMOCRAT
FOXX, KIM (I)
REPUBLICANS
O'BRIEN, PATRICK 'PAT'
LIBERTARIAN
DENNEHY, BRIAN
DUPAGE COUNTY STATE'S ATTORNEY
REPUBLICAN
BERLIN, ROBERT "BOB" (I)
KANE COUNTY STATE'S ATTORNEY
REPUBLICAN
SPENCE, ROBERT "BOB"
DEMOCRAT
MOSSER, JAMIE
LAKE COUNTY STATE'S ATTORNEY
DEMOCRAT
RINEHART, ERIC
REPUBLICAN
NERHEIM, MICHAEL G. "MIKE" (I)
MCHENRY COUNTY STATE'S ATTORNEY
REPUBLICAN
KENNEALLY, PATRICK (I)
WILL COUNTY STATE'S ATTORNEY
DEMOCRAT
GLASGOW, JAMES W.
COOK COUNTY CLERK OF THE CIRCUIT COURT
DEMOCRAT
MARTINEZ, IRIS
REPUBLICAN
BELLAR, BARBARA
ILLINOIS SENATE RACES
1ST DISTRICT
DEMOCRAT
MUNOZ, ANTONIO 'TONY'
7TH DISTRICT
DEMOCRAT
STEANS, HEATHER A (I)
10TH DISTRICT
DEMOCRAT
MARTWICK, ROBERT (I)
REPUBLICAN
BECKMAN, ANTHONY
11TH DISTRICT
DEMOCRAT
Celina Villanueva (I)
DEMOCRACY IN AMERICA
Mary Ellen Brown
13TH DISTRICT
DEMOCRAT
PETERS, ROBERT (I)
16TH DISTRICT
DEMOCRAT
COLLINS, JACQUELINE 'JACQUI'
19TH DISTRICT
DEMOCRAT
HASTINGS, MICHAEL E. (I)
22ND DISTRICT
DEMOCRAT
CASTRO, CRISTINA (I)
25TH DISTRICT
DEMOCRAT
VILLA, KARINA
REPUBLICAN
WARD, JEANETTE
28TH DISTRICT
DEMOCRAT
MURPHY, LAURA
31ST DISTRICT
DEMOCRAT
BUSH, MELINDA (I)
REPUBLICAN
KASPERSKI, CHRISTOPHER
34TH DISTRICT
DEMOCRAT
STADELMAN, STEVE
REPUBLICAN
HOFMANN, PAUL
37TH DISTRICT
REPUBLICAN
STOLLER, WIN
40TH DISTRICT
DEMOCRAT
JOYCE, PATRICK J. (I)
REPUBLICAN
WALLACE, ERIC M.
43RD DISTRICT
REPUBLICAN
BIERLY, BEN
DEMOCRAT
CONNOR, JOHN
46TH DISTRICT
DEMOCRAT
KOEHLER, DAVE
REPUBLICAN
BURRESS, MARY
49TH DISTRICT
DEMOCRAT
LOUGHRAN CAPPEL, MEG
REPUBLICAN
McCULLAGH, THOMAS
52TH DISTRICT
DEMOCRAT
BENNETT, SCOTT (I)
REPUBLICAN
RUGGIERI, ALEXANDER (AJ)
55TH DISTRICT
DEMOCRAT
GIVEN, CYNTHIA ANN
REPUBLICAN
BAILEY, DARREN
58TH DISTRICT
BRYANT, TERRI
DUPAGE COUNTY CLERK OF THE CIRCUIT COURT
DEMOCRAT
ADAMS, CANDICE
REPUBLICAN
KACHIROUBAS, CHRIS
ILLINOIS HOUSE OF REPRESENTATIVES RACES
1ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MARTINEZ, ALICIA ELENA
ORTIZ, AARON M. (I)
2ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MAH, THERESA (I)
3RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DELGADO, EVA DINA (I)
4TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
RAMIREZ, DELIA C. (I)
5TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ROBINSON JR., LAMONT (I)
6TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HARPER, SONYA MARIE
7TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WELCH, EMANUEL "CHRIS" (I)
8TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FORD, LA SHAWN K.
9TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
COLLINS, LAKESIA
10TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WILLIAMS, JAWAHARIAL "OMAR"
11TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WILLIAMS, ANN M.
12TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CROKE, MARGARET
13TH DISTRICT HOUSE (I)
DEMOCRAT
HARRIS, GREGORY (I)
14TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CASSIDY, KELLY M. (I)
15TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
D'AMICO, JOHN C. (I)
16TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
STONEBACK, DENYSE WANG
17TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
YOON, YESOE
DEMOCRAT
GONG-GERSHOWITZ, JENNIFER (I)
GREEN
KRUGER, CHRISTOPHER
18TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GABEL, ROBYN (I)
INDEPENDENT
MATLIS, SEAN
19TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MUEHLFELDER, JEFF
DEMOCRAT
LaPOINTE, LINDSEY (I)
LIBERTARIAN
SCHREINER, JOSEPH
20TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
STEPHENS, BRAD (I)
DEMOCRAT
DARBRO, MICHELLE
21ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GONZALEZ, JR., EDGAR
22ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MADIGAN, MICHAEL J. (I)
23RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ZALEWSKI, MICHAEL J. (I)
24TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HERNANDEZ, ELIZABETH
25TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
TARVER II, CURTIS J. (I)
26TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
BUCKNER, KAM (I)
27TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SLAUGHTER, JUSTIN Q. (I)
28TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
RITA, ROBERT "BOB" (I)
INDEPENDENT
THOMAS, PARIS WALKER
29TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
JONES, THADDEUS (I)
30TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DAVIS, WILLIAM "WILL" (I)
31ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FLOWERS, MARY E. (I)
32ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
THAPEDI, ANDRÉ
33RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
EVANS, JR., MARCUS C.
34TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SMITH, NICHOLAS "NICK"
35TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HEBEIN, HERBERT
DEMOCRAT
HURLEY, FRANCES ANN (I)
36TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
BURKE, KELLY M. (I)
37TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
OZINGA, TIM (I)
DEMOCRAT
FADELEY, MICHELLE
38TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MEYERS-MARTIN, DEBBIE (I)
REPUBLICAN
SOLOMON, MAX
39TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GUZZARDI, WILL (I)
40TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ANDRADE JR., JAIME M. (I)
41ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WEHRLI, GRANT (I)
DEMOCRAT
ROHR, JANET YANG
42ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
GRANT, AMY L. (I)
DEMOCRAT
MEJIA-BEAL, KEN
43RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MOELLER, ANNA (I)
44TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CRESPO, FRED (I)
45TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LEWIS, SETH
DEMOCRAT
PAPPAS, DIANE (I)
46TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CONROY, DEB (I)
47TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MAZZOCHI, DEANNE MARIE
DEMOCRAT
ZORDANI, JENNIFER
48TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HOWARD, TERRA COSTA
DEMOCRAT
BREEN, PETER
49TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CURTIS, LAURA
DEMOCRAT
HIRSCHAUER, MAURA
50TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MONTELEONE, KATE
REPUBLICAN
WHEELER, KEITH R. (I)
51ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
EDLY-ALLEN, MARY (I)
REPUBLICAN
BOS, CHRIS
52ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SUELZER, MARCI
REPUBLICAN
McLAUGHLIN, MARTIN (I)
GREEN
SARFRAZ, ALIA
53RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WALKER, MARK (I)
54TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MORRISON, TOM (I)
DEMOCRAT
TREVOR, MAGGIE
55TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MOYLAN, MARTIN (I)
LIBERTARIAN
OLOFSON, GLENN
56TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MUSSMAN, MICHELLE (I)
REPUBLICAN
KEGARISE, SCOTT
57TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CARROLL, JONATHAN
58TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MORGAN, BOB
59TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DIDECH, DANIEL
60TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MAYFIELD, RITA (I)
61ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
YOST, DAN
DEMOCRAT
MASON, JOYCE (I)
62ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WALSH, JIM
DEMOCRAT
YINGLING, SAM (I)
63RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
REICK, STEVEN (I)
DEMOCRAT
SAGER, BRIAN
64TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ARMSTRONG-McLEOD, LESLIE
REPUBLICAN
WEBER, TOM
65TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
UGASTE, DAN (I)
DEMOCRAT
PASCHKE, MARTHA
66TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
SKILLICORN, ALLEN (I)
DEMOCRAT
NESS, SUZANNE M
67TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WEST II, MAURICE A. (I)
REPUBLICAN
HANSEN, KATHLEEN (KATHIE) JO
68TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CABELLO, JOHN M. (I)
DEMOCRAT
VELLA, DAVE
69TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SOSNOWSKI, JOE (I)
70TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KEICHER, JEFF (I)
DEMOCRAT
STODDARD, PAUL
71ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
McCOMBIE, TONY M.
DEMOCRAT
PADILLA, JOAN
72ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
EVANS SR., GLEN
DEMOCRAT
HALPIN, MICHAEL W. (I)
73RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SPAIN, RYAN (I)
74TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SWANSON, DAN (I)
DEMOCRAT
DEMINK, CHRISTOPHER
75TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WELTER, DAVID ALLEN (I)
76TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BREEDEN, TRAVIS S
DEMOCRAT
YEDNOCK, LANCE (I)
77TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
AIRDO, ANTHONY
DEMOCRAT
WILLIS, KATHLEEN (I)
78TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LILLY, CAMILLE (I)
LIBERTARIAN
FLYNN, JOSHUA
79TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HAAS, JACKIE
DEMOCRAT
EADS, CHARLENE
80TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DELUCA, ANTHONY (I)
LIBERTARIAN
CLEVELAND, CLAYTON D.
81ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HOIS, LAURA
DEMOCRAT
STAVA-MURRAY, ANNE M. (I)
82ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DURKIN, JIM (I)
DEMOCRAT
MOUKAHAL, KASSEM
83RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HERNANDEZ, BARBARA (I)
REPUBLICAN
WALTER, DONALD R
84TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
KIFOWIT, STEPHANIE A. (I)
85TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DOWEIDT, RON
DEMOCRAT
AVELAR, DAGMARA "DEE" (I)
GREEN
SCHIEFELBEIN, ANNA
86TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WALSH JR., LAWRENCE "LARRY" (I)
87TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BUTLER, TIM (I)
GREEN
SIDES, ANGEL "GELLO"
88TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SOMMER, KEITH P. (I)
DEMOCRAT
BAILEY-SMITH, KARLA
LIBERTARIAN
ALLISON, KENNETH
89TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CHESNEY, ANDREW S. (I)
CONSTITUTION
HAAS, ALEXANDER
INDEPENDENT
COOK, JOHN
90TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DEMMER, TOM (I)
DEMOCRAT
WIGGINS, SETH
91ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
LUFT, MARK A.
DEMOCRAT
GRYS, JOSH
92ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GORDON-BOOTH, JEHAN (I)
LIBERTARIAN
GRIMM, CHAD
93RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HAMMOND, NORINE K. (I)
DEMOCRAT
STOLL, SCOTT
94TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
FRESE, RANDY E. (I)
DEMOCRAT
SMITH, ANGEL
95TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
BOURNE, AVERY (I)
DEMOCRAT
WILHELM, CHASE
96TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SCHERER, SUE (I)
REPUBLICAN
McGORRAY, CHARLES
GREEN
KEATING, JOHN
97TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BATINICK, MARK (I)
DEMOCRAT
BENTON, HARRY
98TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MANLEY, NATALIE A. (I)
99TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MURPHY, MIKE (I)
100TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DAVIDSMEYER, CHRISTOPHER "C.D." (I)
DEMOCRAT
ADAMS, BRANDON
BULLMOOSE
KUNA-JACOB, THOMAS J.
PRO-GUN PRO-LIFE PARTY
SIDES, RALPH
101ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CAULKINS, DAN (I)
102ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ESSLINGER, MITCHELL
REPUBLICAN
HALBROOK, BRAD (I)
103RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
AMMONS, CAROL
LIBERTARIAN
BIELERT, BRAD
104TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MARRON, MIKE (I)
DEMOCRAT
CUNNINGHAM, CYNTHIA E.
105TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
BRADY, DAN (I)
DEMOCRAT
CUMMINGS, CHEMBERLY
106TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BENNETT, THOMAS M. (I)
107TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WILHOUR, BLAINE (I)
DEMOCRAT
SEILER, DAVID J.
108TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MEIER, CHARLES (I)
DEMOCRAT
WEICHERDING, KACIE
109TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
NIEMERG, ADAM M
DEMOCRAT
SPENCER, JOHN
110TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MILLER, CHRIS (I)
INDEPENDENT
CZERWONKA, KODY
111TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
ELIK, AMY
DEMOCRAT
BRISTOW, MONICA (I)
112TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
STUART, KATIE (I)
REPUBLICAN
CIAMPOLI, LISA
113TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HOFFMAN, JAY (I)
LIBERTARIAN
ELMORE, MARK
CONSTITUTION
MUSICK, RYAN C.
114TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BARNES, DAVE
DEMOCRAT
GREENWOOD, LaTOYA N. (I)
115TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
JACOBS, PAUL
LIBERTARIAN
PEAK, IAN
GREEN
AUXIER, RANDY
116TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
FRIESS, DAVID
DEMOCRAT
REITZ, NATHAN (I)
117TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SEVERIN, DAVE
LIBERTARIAN
SCHLUTER, SCOTT
PATRIOT PARTY
GRAFF, ELLEN L.
118TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WINDHORST, PATRICK (I)
ILLINOIS APPELLATE COURT JUDGES
1ST APPELLATE - NEVILLE, JR. VACANCY
DEMOCRAT
HYMAN, MICHAEL B.
1ST APPELLATE - SIMON VACANCY
DEMOCRAT
JOHNSON, SHARON O.
5TH APPELLATE - CHAPMAN VACANCY
REPUBLICANS
BOIE, MARK M.
DEMOCRAT
SMITH, SARAH
COOK COUNTY CIRCUIT/SUBCIRCUIT JUDGES
COOK COUNTY CIRCUIT - BELLOWS VACANCY
DEMOCRAT
SMITH, TIESHA L.
COOK CIRCUIT- COGHLAN VACANCY
DEMOCRAT
McCARTHY, KELLY MARIE
COOK COUNTY CIRCUIT - FORD VACANCY
DEMOCRAT
AYALA-GONZALEZ, LAURA
COOK CIRCUIT- FUNDERBURK VACANCY
DEMOCRAT
MAYS, CELESTIA L.
COOK COUNTY CIRCUIT - LARSEN VACANCY
DEMOCRAT
SMITH, JR., LEVANDER "VAN"
COOK COUNTY CIRCUIT - MASON VACANCY
DEMOCRAT
STACEY, CHRIS
COOK CIRCUIT- McCARTHY VACANCY
DEMOCRAT
MOLINA, THERESA
COOK COUNTY- 2ND SUBCIRCUIT - LAMPKIN VACANCY
DEMOCRAT
BLAKELY, TIANA ELLIS
COOK CIRCUIT- MURPHY GORMAN VACANCY
DEMOCRAT
HENRY, SHEREE DESIREE
COOK CIRCUIT- O'BRIEN VACANCY
DEMOCRAT
WALSH, ELIZABETH ANNE
COOK CIRCUIT- ROTI VACANCY
DEMOCRAT
MURPHY, LORRAINE MARY
COOK CIRCUIT- SHEEHAN, C. VACANCY
DEMOCRAT
ZELLER, MAURA McMAHON
COOK CIRCUIT- SHEEHAN, K. VACANCY
DEMOCRAT
QUINN, JILL ROSE
COOK - 1ST SUBCIRCUIT - BROOKS VACANCY
DEMOCRAT
BUTLER, KRISTA D.
COOK - 1ST SUBCIRCUIT - CRAWFORD VACANCY
DEMOCRAT
WALTON, TYRIA B.
COOK - 2ND SUBCIRCUIT
DEMOCRAT
DENMARK, SONDRA NICOLE
COOK - 3RD SUBCIRCUIT - FILAN VACANCY
DEMOCRAT
MALONEY, DANIEL EDWARD
COOK - 3RD SUBCIRCUIT - FLYNN VACANCY
DEMOCRAT
MESCALL, REGINA ANN
COOK - 3RD SUBCIRCUIT - MURPHY VACANCY
DEMOCRAT
HAGGERTY ANTONIETTI, ERIN
COOK - 6TH SUBCIRCUIT - NEGA VACANCY
DEMOCRAT
DICKLER, JAMIE GUERRA
COOK - 6TH SUBCIRCUIT - PANTLE VACANCY
DEMOCRAT
O'CONNOR, EILEEN MARIE
COOK COUNTY - 5TH SUBCIRCUIT - WASHINGTON, II VACANCY
DEMOCRAT
HARRIS, ROBERT
COOK - 7TH SUBCIRCUIT - JACKSON VACANCY
DEMOCRAT
REAVES-HARRIS, PAMELA
COOK - 8TH SUBCIRCUIT - FLEMING VACANCY
DEMOCRAT
GREEN, JONATHAN CLARK
COOK - 8TH SUBCIRCUIT - GUBIN VACANCY
DEMOCRAT
FORTI, MICHAEL A.
COOK - 9TH SUBCIRCUIT - AXELROOD VACANCY
DEMOCRAT
CUSHING, THOMAS M.
COOK - 9TH SUBCIRCUIT - LUCKMAN VACANCY
DEMOCRAT
AIMEN, JULIE BESS
COOK - 10TH SUBCIRCUIT - ALLEN VACANCY
DEMOCRAT
MULROE, JOHN G.
COOK - 10TH SUBCIRCUIT - McGING VACANCY
DEMOCRAT
DEMPSEY, MAIRE AILEEN
COOK - 10TH SUBCIRCUIT - O'BRIEN VACANCY
DEMOCRAT
MARUBIO, MARY CATHERINE
COOK - 12TH SUBCIRCUIT - HANLON VACANCY
REPUBLICAN
DiFRANCO, FRANK R.
DEMOCRAT
FALLON, PATRICIA M.
COOK - 13TH SUBCIRCUIT - KULYS HOFFMAN VACANCY
REPUBLICAN
SEYRING, GARY WILLIAM
DEMOCRAT
GROEBNER, SUSANNE MICHELE
COOK - 14TH SUBCIRCUIT- BERTUCCI VACANCY
DEMOCRAT
TRISTAN JR., GERARDO
COOK - 14TH SUBCIRCUIT- LACY VACANCY
DEMOCRAT
TIRADO, PERLA
COOK - 15TH SUBCIRCUIT - GRIFFIN VACANCY
REPUBLICAN
WILLIAMS, LA VETTA D.
DEMOCRAT
PATTON, NICHOLE C.
DUPAGE COUNTY AUDITOR
DEMOCRAT
WHITE, WILLIAM "BILL"
REPUBLICAN
GROGAN, BOB
DUPAGE COUNTY CORONER
DEMOCRAT
WHALEN, GREGORY H.
REPUBLICAN
JORGENSEN, RICHARD
DUPAGE COUNTY RECORDER
DEMOCRAT
CARRIER, KATHLEEN V.
REPUBLICAN
YOUNGBERG, BABETTE HOLDER
KANE COUNTY CLERK OF CIRCUIT COURT
DEMOCRAT
BARREIRO, THERESA
REPUBLICAN
HARTWELL, THOMAS M.
KANE COUNTY AUDITOR
DEMOCRAT
WEGMAN, PENNY
REPUBLICAN
HUNT, TERRY
KANE COUNTY CORONER
REPUBLICAN
RUSSELL, ROBERT L.
KANE COUNTY BOARD CHAIRMAN
DEMOCRAT
PIEROG, CORINNE M.
REPUBLICAN
RICKERT, DAVID J.
KENDALL COUNTY STATE'S ATTORNEY
REPUBLICAN
WEIS, ERIC C.
KENDALL COUNTY CLERK OF CIRCUIT COURT
DEMOCRAT
KAUFFMAN, RYAN
REPUBLICAN
PROCHASKA, MATTHEW G
KENDALL COUNTY CORONER
REPUBLICAN
PURCELL, JACQUIE
LAKE COUNTY CLERK OF CIRCUIT COURT
DEMOCRAT
WEINSTEIN, ERIN CARTWRIGHT
REPUBLICAN
RODRIGUEZ, GLORIA SCHMIDT
LAKE COUNTY CORONER
DEMOCRAT
BANEK, JENNIFER
REPUBLICAN
COOPER, HOWARD
LAKE COUNTY RECORDER
DEMOCRAT
VANDERVENTER, MARY ELLEN
REPUBLICAN
CZYSZCZON, EMILIA
MCKENRY COUNTY CLERK OF CIRCUIT COURT
DEMOCRAT
OVERLEE, RENEE M.
REPUBLICAN
KEEFE, KATHERINE M.
MCHENRY COUNTY AUDITOR
REPUBLICAN
TERESI, SHANNON L.
LIBERTARIAN
YOUNG, JAMES "JIM"
MCHENRY COUNTY CORONER
REPUBLICAN
REIN, MICHAEL R.
LIBERTARIAN
LIEBMANN, KELLY
MCHENRY COUNTY BOARD CHAIRMAN
DEMOCRAT
FRANKS, JACK D.
REPUBLICAN
BUEHLER, MIKE
WILL COUNTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER
DEMOCRAT
BERTINO-TARRANT, JENNIFER
REPUBLICAN
FICARELLO, NICK
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