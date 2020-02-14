Illinois Primary Election 2020: Meet the Candidates

The Illinois Primary will be held on March 17, 2020. Election Day is November 3, 2020.
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(I)-Incumbent
UNITED STATES PRESIDENT
DEMOCRATS
GABBARD, TULSI
DELANEY, JOHN K.
BENNET, MICHAEL
KLOBUCHAR, AMY J.
BIDEN, JOSEPH R.
YANG, ANDREW
WARREN, ELIZABETH
BLOOMBERG, MICHAEL R.
BUTTIGIEG, PETE
STEYER, TOM
PATRICK, DEVAL
SANDERS, BERNIE
REPUBLICANS
De La FUENTE, ROQUE "ROCKY"
TRUMP, DONALD J. (I)
UNITED STATES SENATE
DEMOCRATS
DURBIN, RICHARD J. (I)
REPUBLICANS
MARSHALL, ROBERT
HUBBARD, PEGGY
CHLEBEK, CASEY
CURRAN JR., MARK C.
TArTER, TOM
UNITED STATES CONGRESSIONAL DISTRICT RACES
1ST DISTRICT
DEMOCRATS
EMMONS, JR., ROBERT
GAD, SARAH
MATTHEWS, AMEENA NUUR
RUSH, BOBBY L. (I)
REPUBLICANS
WASSENAAR, JOHN
WHITE, PHILANISE
2ND DISTRICT
DEMOCRATS
ROBIN KELLY (I)
MARCUS LEWIS
REPUBLICAN
THERESA ROBIN
3RD DISTRICT
DEMOCRATS
HUGHES, CHARLES M.
DARWISH, RUSH
LIPINSKI, DANIEL WILLIAM (I)
NEWMAN, MARIE
REPUBLICANS
O'SHEA, CATHERINE A.
JONES, ARTHUR J.
FRICILONE, MIKE
4TH DISTRICT
DEMOCRAT
GARCIA, JESUS "CHUY" (I)
REPUBLICAN
LASKY, CHRISTOPHER
5TH DISTRICT
DEMOCRATS
BURNS, BRIAN
QUIGLEY, MIKE (I)
REPUBLICANS
LADIEN, KIMBALL
HANSON, TOMMY
6TH DISTRICT
DEMOCRAT
CASTEN, SEAN (I)
REPUBLICANS
JEANNE M. IVES
KINZLER, GORDON
7TH DISTRICT
DEMOCRATS
DAVIS, DANNY K.
CLARK, ANTHONY
COLLINS, KINA
SCHANBACHER, KRISTINE
REPUBLICAN
CAMERON, CRAIG
8TH DISTRICT
DEMOCRATS
KRISHNAMOORTHI, RAJA (I)
MOHAMMED , FAHEEM
JUSSAIN, INAM
OLSON, WILLIAM
9TH DISTRICT
DEMOCRAT
SCHAKOWSKY, JAN (I)
REPUBLICAN
SANGARI, SARGIS
10TH DISTRICT
DEMOCRAT
SCHNEIDER, BRAD (I)
REPUBLICAN
MUKHERJEE, VALERIE RAMIREZ
11TH DISTRICT
DEMOCRATS
FOSTER, BILL (I)
VENTURA, RACHEL
REPUBLICANS
BANSAL, KRISHNA
LAIB, RICK
12TH DISTRICT
DEMOCRATS
FUNK, JOEL
LENZI, RAY
REPUBLICAN
BOST, MIKE (I)
13TH DISTRICT
DEMOCRATS
LONGRIGAN, BETSY
SMITH, STEFANIE
REPUBLICAN
DAVIS, RODNEY (I)
14TH DISTRICT
DEMOCRAT
UNDERWOOD, LAUREN (I)
REPUBLICANS
CATELLA, ANTHONY
LAUF, CATALINA
EVANS, JERRY
GRADEL, TED
MARTER, JAMES T. "JIM"
OBERWEIS, JIM
REZIN, SUE
15TH DISTRICT
DEMOCRATS
HURSEY, JR. JOHN W.
WEAVER, ERIKA C.
GAITHER, KEVIN
MORTON, CRAIG
REPUBLICANS
DUNCAN, DARREN
ELLINGTON, CHARLES
MILLER, MARY
WOLFF, KERRY
16TH DISTRICT
DEMOCRATS
BRZOZOWSKI, DANI
REPUBLICAN
KINZINGER, ADAM (I)
17TH DISTRICT
DEMOCRAT
BUSTOS, CHERI (I)
REPUBLICANS
FAWELL, BILL
KING, ESTHER J.
18TH DISTRICT
REPUBLICAN
LAHOOD, DARIN
COOK COUNTY STATE'S ATTORNEY
DEMOCRATS
Click here for coverage and video of the full Democrat candidates debate
FOXX, KIM (I)
CONWAY, BILL
MORE, DONNA
FIORETTI, BOB
REPUBLICANS
Click here for coverage and video of the full Republican candidates debate
O'BRIEN, PATRICK 'PAT'
PFANNKUCHE, CHRISTOPER
COOK COUNTY CLERK
DEMOCRATS
MEISTER, JACOB
MARTINEZ, IRIS
BOYKIN, RICHARD
CABONARGI, MICHAEL M.
REPUBLICANS
BELLAR, BARBARA
DUPAGE COUNTY STATE'S ATTORNEY
REPUBLICANS
BERLIN, ROBERT "BOB"
KANE COUNTY STATE'S ATTORNEY
REPUBLICANS
SPENCE, ROBERT "BOB"
DEMOCRATS
AFEEF, JUNAID "J"
MOSSER, JAMIE
LAKE COUNTY STATE'S ATTORNEY
DEMOCRATS
RINEHART, ERIN
REPUBLICANS
NERHEIM, MICHAEL G. "MIKE"
MCHENRY COUNTY STATE'S ATTORNEY
REPUBLICANS
KENNEALLY, PATRICK
WILL COUNTY STATE'S ATTORNEY
DEMOCRATS
GLASGOW, JAMES W.
COOK COUNTY CLERK
DEMOCRATS
MEISTER, JACOB
MARTINEZ, IRIS
BOYKIN, RICHARD
CABONARGI, MICHAEL M.
REPUBLICANS
BELLAR, BARBARA
ILLINOIS SENATE RACES
1ST DISTRICT
DEMOCRATS
MUNOZ, ANTONIO 'TONY' (I)
JIMENEZ, FROYLAN "FROY"
4TH DISTRICT
DEMOCRAT
LIGHTFORD, KIMBERLY A (I)
7TH DISTRICT
DEMOCRAT
STEANS, HEATHER A (I)
10TH DISTRICT
DEMOCRATS
MARTWICK, ROBERT (I)
O'TOOLE, DANIEL "DANNY"
REPUBLICANT
BECKMAN, ANTHONY
13TH DISTRICT
DEMOCRAT
ABOUZEID, TAMER Y.
PETERS, ROBERT (I)
THOMAS, KEN
16TH DISTRICT
DEMOCRAT
COLLINS, JACQUELINE 'JACQUI' (I)
19TH DISTRICT
DEMOCRATS
HASTINGS, MICHAEL E. (I)
DEUSER, AUGUST (O'NEILL)
22ND DISTRICT
DEMOCRATS
YAWER, RAE
CASTRO, CRISTINA (I)
25TH DISTRICT
DEMOCRAT
VILLA, KARINA
REPUBLICANS
GONCHER, BETH
WARD, JEANETTE
28TH DISTRICT
DEMOCRAT
MURPHY, LAURA (I)
31ST DISTRICT
DEMOCRAT
BUSH, MELINDA (I)
REPUBLICAN
KASPERSKI, CHRISTOPHER
34TH DISTRICT
DEMOCRAT
STADELMAN, STEVE (I)
37TH DISTRICT
REPUBLICAN
STOLLER, WIN
WEAVER, CHUCK
40TH DISTRICT
DEMOCRATS
GORDON, MONICA M.
WILCOX, LORI
PERALES, MARTA
WALLACE, ERIC M.
JOYCE, PATRICK J. (I)
43RD DISTRICT
REPUBLICAN
BIERLY, BEN
DEMOCRAT
CONNOR, JOHN
46TH DISTRICT
DEMOCRAT
KOEHLER, DAVE (I)
REPUBLICAN
BURRESS, MARY
GARFIELD, JAMES A. "JIMMY"
MALONE, MARTY
PIZER, JONATHAN A. "YONI"
CROKE, MARGARET
WALZ, KIMBERLY JEAN
PODGES, RYAN
49TH DISTRICT
DEMOCRATS
CROWNER, MICHAEL
HUG, LARRY E.
LOUGHRAN CAPPEL, MEG
REPUBLICAN
McCULLAGH, THOMAS
52TH DISTRICT
DEMOCRAT
BENNETT, SCOTT
55TH DISTRICT
REPUBLICANS
FLEMING, JEFFREY E. "JEFF"
NAME
58TH DISTRICT
BRYANT, TERRI
ILLINOIS HOUSE OF REPRESENTATIVES RACES
1ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MARTINEZ, ALICIA ELENA
ORTIZ, AARON M. (I)
2ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MAH, THERESA (I)
KOZLAR, KENNETH M.
MARTINEZ OLSON, BOBBY
3RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DELGADO, EVA DINA (I)
CARRANZA, NIDIA
VAZQUEZ, JOAQUIN
4TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
RAMIREZ, DELIA C. (I)
5TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ROBINSON JR., LAMONT (I)
6TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HARPER, SONYA MARIE (I)
7TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WELCH, EMANUEL "CHRIS" (I)
8TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
FORD, LA SHAWN K. (I)
9TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SCHNELLER, SANDRA
HARVEY, NICOLE L. "NIKKI"
EDWARDS, MAURICE
COLLINS, LAKESIA
CRATIC, TYJUAN "TY"
MANGRUM, TRINA
TURNER, AARON
10TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
ZUCCARO, GINA (I)
MOORER, GERARD C.
WILLIAMS, JAWAHARIAL "OMAR"
11TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WILLIAMS, ANN M. (I)
12TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
FEIGENHOLTZ, SARA
DEMOCRATS
FLOWERS, MARY E. (I)
13TH DISTRICT HOUSE (I)
DEMOCRAT
HARRIS, GREGORY (I)
14TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CASSIDY, KELLY M. (I)
15TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
D'AMICO, JOHN C. (I)
16TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
KALISH, YEHIEL "MARK" (I)
OLICKAL, KEVIN
STONEBACK, DENYSE WANG
17TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
YOON, YESOE
DEMOCRAT
GONG-GERSHOWITZ, JENNIFER (I)
18TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GABEL, ROBYN (I)
19TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MUEHLFELDER, JEFF
DEMOCRATS
DUPLECHIN, JOE
LaPOINTE, LINDSEY (I)
BONNIN, PATRICIA D. "PATTI VASQUEZ"
20TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
STEPHENS, BRAD (I)
DEMOCRATS
DARBRO, MICHELLE
CAPPARELLI, R. CARY
21ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GONZALEZ, JR., EDGAR
22ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MADIGAN, MICHAEL J. (I)
23RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ZALEWSKI, MICHAEL J. (I)
24TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HERNANDEZ, ELIZABETH "LISA" (I)
25TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
TARVER II, CURTIS J. (I)
26TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
BUCKNER, KAM (I)
LOVELESS, MARC
27TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
SLAUGHTER, JUSTIN Q. (I)
ROBINSON, TAWANA J. "T.J." (I)
BARNETT, MARLO (I)
28TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
RITA, ROBERT "BOB" (I)
29TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
JONES, THADDEUS (I)
TILLMAN, DeANDRE
30TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DAVIS, WILLIAM "WILL" (I)
31ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
FLOWERS, MARY E. (I)
SIMPSON, SAMANTHA
35TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HEBEIN, HERBERT
DEMOCRAT
HURLEY, FRANCES ANN (I)
36TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
BURKE, KELLY M. (I)
37TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
OZINGA, TIM (I)
DEMOCRAT
FADELEY, MICHELLE
38TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MEYERS-MARTIN, DEBBIE (I)
REPUBLICAN
SOLOMON, MAX
39TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WILL GUZZARDI (I)
40TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
ANDRADE JR., JAIME M. (I)
KRISHNAMSETTY, SYAMALA
41ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WEHRLI, GRANT (I)
DEMOCRATS
ROHR, JANET YANG
McMILLEN, DENIKA
42ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
GRANT, AMY L. (I)
DEMOCRAT
MEJIA-BEAL, KEN
43RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MOELLER, ANNA (I)
44TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CRESPO, FRED (I)
45TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
RAMEY, RANDY
CAMERER, MICHAEL E.
MANZO, ALFREDO "AL"
DEMOCRAT
PAPPAS, DIANE (I)
46TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CONROY, DEB (I)
47TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MAZZOCHI, DEANNE MARIE
DEMOCRAT
ZORDANI, JENNIFER
48TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HOWARD, TERRA COSTA
DEMOCRAT
BREEN, PETER
49TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CURTIS, LAURA
DEMOCRAT
HIRSCHAUER, MAURA
50TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WHEELER, KEITH R. (I)
51ST DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
EDLY-ALLEN, MARY
REPUBLICAN
BOS, CHRIS (I)
52ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
McLAUGHLIN, MARTIN (I)
53RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WALKER, MARK (I)
54TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MORRISON, TOM (I)
DEMOCRATS
TREVOR, MAGGIE
HUFFMAN, RYAN
55TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MOYLAN, MARTIN (I)
56TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MUSSMAN, MICHELLE (I)
57TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
CARROLL, JONATHAN
58TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MORGAN, BOB
59TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DIDECH, DANIEL
60TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
MAYFIELD, RITA (I)
BURDETTE, DIANA
REPUBLICAN
LUND, MARK B.
61ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
YOST, DAN
DEMOCRAT
JOYCE, MASON (I)
62ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WALSH, JIM
DEMOCRAT
YINGLING, SAM (I)
63RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
REICK, STEVEN (I)
DEMOCRATS
JANKO, PETER
SAGER, BRIAN
64TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
ARMSTRONG-McLEOD, LESLIE
REPUBLICAN
TOM, WEBER
65TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
UGASTE, DAN (I)
DEMOCRATS
PASCHKE, MARTHA
IQBAL, MOHAMMAD "MO"
66TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
SKILLICORN, ALLEN (I)
SCHOFIELD, CAROLYN
DEMOCRATS
MALONE, JIM
NESS, SUZANNE M
67TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WEST II, MAURICE A. (I)
68TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CABELLO, JOHN M. (I)
DEMOCRAT
VELLA, DAVE
69TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SOSNOWSKI, JOE (I)
70TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
KEICHER, JEFF (I)
DEMOCRAT
STODDARD, PAUL
71ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
McCOMBIE, TONY M.
DEMOCRAT
PADILLA, JOAN
72ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
EVANS SR., GLEN
DEMOCRAT
HALPIN, MICHAEL W. (I)
73RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SPAIN, RYAN (I)
74TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SWANSON, DAN (I)
DEMOCRAT
DEMINK, CHRISTOPHER
75TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WELTER, DAVID ALLEN (I)
76TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BREEDEN, TRAVIS S
DEMOCRAT
YEDNOCK, LANCE (I)
77TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
AIRDO, ANTHONY
DEMOCRAT
WILLIS, KATHLEEN (I)
78TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
LILLY, CAMILLE (I)
79TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HAAS, JACKIE
DEMOCRATS
EADS, CHARLENE
ELLINGTON-SNIPES, ROBERT S.
80TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
DELUCA, ANTHONY (I)
81ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HOIS, LAURA (I)
DEMOCRAT
STAVA-MURRAY, ANNE M. (I)
82ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DURKIN, JIM (I)
DEMOCRAT
MOUKAHAL, KASSEM
83RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRATS
HERNANDEZ, BARBARA (I)
THOMAS, JUAN
REPUBLICAN
WALTER, DONALD R
84TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
KIFOWIT, STEPHANIE A. (I)
85TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DOWEIDT, RON
DEMOCRAT
AVELAR, DAGMARA "DEE" (I)
86TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
WALSH JR., LAWRENCE "LARRY" (I)
87TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BUTLER, TIM (I)
88TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SOMMER, KEITH P. (I)
DEMOCRAT
BAILEY-SMITH, KARLA
89TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CHESNEY, ANDREW S. (I)
90TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DEMMER, TOM (I)
DEMOCRAT
WIGGINS, SETH
91ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
UNES, MICHAEL D. (I)
DEMOCRAT
BLODGETT, CAROLYN
92ND DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
GORDON-BOOTH, JEHAN (I)
93RD DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HAMMOND, NORINE K. (I)
DEMOCRATS
STOLL, SCOTT
VERA, EMILIANO
94TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
FRESE, RANDY E. (I)
DEMOCRAT
SMITH, ANGEL
95TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
BOURNE, AVERY (I)
OLIVER, LAWRENCE L.
DEMOCRAT
WILHELM, CHASE
96TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
SCHERER, SUE (I)
97TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BATINICK, MARK (I)
DEMOCRAT
BENTON, HARRY
98TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
MANLEY, NATALIE A. (I)
99TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MURPHY, MIKE (I)
DEMOCRAT
BELL, MARC (I)
100TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
DAVIDSMEYER, CHRISTOPHER "C.D." (I)
101ST DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
CAULKINS, DAN (I)
102ND DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
HALBROOK, BRAD (I)
103RD DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
AMMONS, CAROL
104TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MARRON, MIKE (I)
DEMOCRAT
CUNNINGHAM, CYNTHIA E.
105TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
BRADY, DAN (I)
BLUMENSHINE, DAVID PAUL
DEMOCRAT
CUMMINGS, CHEMBERLY
106TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BENNETT, THOMAS M. (I)
107TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WILHOUR, BLAINE (I)
DEMOCRAT
SEILER, DAVID J.
108TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MEIER, CHARLES (I)
DEMOCRAT
WEICHERDING, KACIE
109TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
HIRES, ANDREW R. "ANDY"
NIEMERG, ADAM M
DEMOCRAT
SPENCER, JOHN
110TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
MILLER, CHRIS (I)
DEMOCRAT
BELL, SHIRLEY A.
111TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
ELIK, AMY
DEMOCRAT
BRISTOW, MONICA (I)
112TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
STUART, KATIE (I)
113TH DISTRICT HOUSE
DEMOCRAT
HOFFMAN, JAY (I)
114TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
BARNES, DAVE
DEMOCRAT
GREENWOOD, LaTOYA N. (I)
115TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
JACOBS, PAUL
HOWARD, JOHN R.
LINDEMANN, CLIFFORD
MEYER, ZACHARY A.
SMITH II, JOHNNIE RAY
116TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICANS
FRIESS, DAVID
HOLDER, DAVID M.
SCHMIDT, KEVIN
DEMOCRAT
REITZ, NATHAN (I)
117TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
SEVERIN, DAVE (I)
ARVIEW, TIM
118TH DISTRICT HOUSE
REPUBLICAN
WINDHORST, PATRICK (I)
ILLINOIS APPELLATE COURT JUDGES
1ST APPELLATE - NEVILLE, JR. VACANCY
DEMOCRATS
GALLAGHER, CAROLYN J.
HYMAN, MICHAEL B.
O'LEARY, MAUREEN PATRICIA
RAMOS, SANDRA GISELA
1ST APPELLATE - SIMON VACANCY
DEMOCRATS
GRIFFIN, JOHN
JOHNSON, SHARON O.
5TH APPELLATE - CHAPMAN VACANCY
REPUBLICANS
RUOCCO, KATHERINE
BOIE, MARK M.
DEMOCRAT
SMITH, SARAH
COOK COUNTY CIRCUIT/SUBCIRCUIT JUDGES
COOK COUNTY CIRCUIT - BELLOWS VACANCY
DEMOCRATS
SMITH, TIESHA L.
LAYTIN, KERRIE MALONEY
DUFFY, CRISTIN McDONALD
COOK CIRCUIT- COGHLAN VACANCY
DEMOCRATS
BHANDARI, AILEEN
DERICO, JR., JAMES T.
McCARTHY, KELLY MARIE
RYAN, ELIZABETH "BETH"
COOK COUNTY CIRCUIT - FORD VACANCY
DEMOCRATS
AYALA-GONZALEZ, LAURA
O'MEARA, JOHN
O'NEAL, U.
COOK CIRCUIT- FUNDERBURK VACANCY
DEMOCRATS
GRIFFIN, JACQUELINE MARIE
MAYS, CELESTIA L.
QUINN, MARY THERESE
COSGROVE, AUDREY VICTORIA
COLLINS, DANIEL L.
COOK COUNTY CIRCUIT - LARSON VACANCY
DEMOCRATS
McENEELY, SUZANNE THERESE
MULAY, MEGAN KATHLEEN
SMITH, JR., LEVANDER "VAN"
COOK COUNTY CIRCUIT - MASON VACANCY
DEMOCRATS
CALLAHAN, JENNIFER PATRICIA
CHICO, JOSEPH
McGRATH, BONNIE CAROL
NELSON, JOY E. TOLBERT
SUTTON, ARTHUR D.
STACEY, CHRIS
COOK CIRCUIT- McCARTHY VACANCY
DEMOCRAT
ORR, ERIKA
COOK COUNTY- 2ND SUBCIRCUIT - LAMPKIN VACANCY
DEMOCRAT
BLAKELY, TIANA ELLIS
COOK CIRCUIT- MURPHY GORMAN VACANCY
DEMOCRATS
HENRY, SHEREE DESIREE
HILLISON, KEELY PATRICIA
PILLSBURY, AMANDA "MANDY"
WALSH, DAN
COOK CIRCUIT- O'BRIEN VACANCY
DEMOCRATS
BROOKS, LLOYD JAMES
KENT, HEATHER ANNE
WALSH, ELIZABETH ANNE
COOK CIRCUIT- ROTI VACANCY
DEMOCRATS
CRAWLEY, JAMES PATRICK
DE LA CRUZ, ARACELI REYES
MURPHY, LORRAINE MARY
COOK CIRCUIT- SHEEHAN, C. VACANCY
DEMOCRATS
BAUMANN, DEIDRE
HARTIGAN, RUSSELL W.
JAMIESON, CAROLINE PATRICIA
ZELLER, MAURA McMAHON
COOK CIRCUIT- SHEEHAN, K. VACANCY
DEMOCRATS
DeLOACH, WENDELIN "WENDI"
QUINN, JILL ROSE
WORLEY, JAMES SAMUEL
COOK - 1ST SUBCIRCUIT - BROOKS VACANCY
DEMOCRATS
PAYNE, LITRICIA
COPLAND, LISA A.
BUTLER, KRISTA D.
BATES, FREDRICK H.
COOK - 1ST SUBCIRCUIT - CRAWFORD VACANCY
DEMOCRAT
WALTON, TYRIA B.
COOK - 2ND SUBCIRCUIT - A VACANCY
DEMOCRATS
ROBINSON, CHELSEY R.
SIMMONS-STOVALL, FELICIA H.
DENMARK, SONDRA NICOLE
COOK - 3RD SUBCIRCUIT - FILAN VACANCY
DEMOCRAT
MALONEY, DANIEL EDWARD
COOK - 3RD SUBCIRCUIT - FLYNN VACANCY
DEMOCRATS
LIPINSKI, SCOTT EDWARD
TELANDER, BRAD S.
BONOMA, DAVID A.
KNIBBS, JAMES JOHN
MESCALL, REGINA ANN
CONDON, JR., THOMAS J.
GLENNON, LAUREN BROUGHAM
COOK - 3RD SUBCIRCUIT - MURPHY VACANCY
DEMOCRATS
HAGGERTY ANTONIETTI, ERIN
O'BRIEN, THOMAS G.
COOK - 6TH SUBCIRCUIT - NEGA VACANCY
DEMOCRATS
SHAW, ANNE
DICKLER, JAMIE GUERRA
COOK - 6TH SUBCIRCUIT - PANTLE VACANCY
DEMOCRATS
LUCAFO, ANTHONY
O'CONNOR, EILEEN MARIE
OSHITA, CORY ELI
COOK COUNTY - 5TH SUBCIRCUIT - WASHINGTON, II VACANCY
DEMOCRAT
HARRIS, ROBERT
COOK - 7TH SUBCIRCUIT - JACKSON VACANCY
DEMOCRATS
LYONS, KRISTEN MARIE
TAYLOR, MABLE
CONWAY, MARCIA O'BRIEN
REAVES-HARRIS, PAMELA
SHELBY, OWENS "JOE"
COOK - 8TH SUBCIRCUIT - FLEMING VACANCY
DEMOCRATS
TROWBRIDGE, BRADLEY R.
GREEN, JONATHAN CLARK
COOK - 8TH SUBCIRCUIT - GUBIN VACANCY
DEMOCRATS
CASEY, PAT
BALANOFF, DAN
FORTI, MICHAEL A.
COOK - 9TH SUBCIRCUIT - AXELROOD VACANCY
DEMOCRATS
CARTER, TIMOTHY PATRICK
CUSHING, THOMAS M.
SILVERSTEIN, IRA I.
STRATIGAKIS, PAMELA "PAM"
COOK - 9TH SUBCIRCUIT - LUCKMAN VACANCY
DEMOCRATS
AIMEN, JULIE BESS
FOUTRIS, BASILEIOS "BILL"
KOUGIAS, THOMAS PETER
STROM, MICHAEL ALAN
COOK - 10TH SUBCIRCUIT - ALLEN VACANCY
DEMOCRAT
MULROE, JOHN G.
COOK - 10TH SUBCIRCUIT - McGING VACANCY
DEMOCRATS
DEMPSEY, MAIRE AILEEN
GARRIDO, JOHN
STROMSTA, JON
COOK - 10TH SUBCIRCUIT - O'BRIEN VACANCY
DEMOCRAT
KELLY, LIAM
MARUBIO, MARY CATHERINE
COSGROVE, AUDREY VICTORIA
HOURIHANE, JOHN
TREVINO, DANIEL ALEXANDER
COOK - 12TH SUBCIRCUIT - HANLON VACANCY
REPUBLICAN
DiFRANCO, FRANK R.
DEMOCRATS
TROMBETTA, CARMINE
FALLON, PATRICIA M.
WISE, HOWARD J.
COOK - 13TH SUBCIRCUIT - KULYS HOFFMAN VACANCY
REPUBLICAN
SEYRING, GARY WILLIAM
DEMOCRATS
GERBER, MICHAEL P.
FLAMM, MATT
GROEBNER, SUSANNE MICHELE
GUMP, JOE
MINTON, MICHAEL HARRY
GARCIA, ANGEL
COOK - 14TH SUBCIRCUIT- BERTUCCI VACANCY
DEMOCRATS
DEMITRO, STEVE
TRISTAN, JR., GERARDO
COOK - 14TH SUBCIRCUIT- LACY VACANCY
DEMOCRATS
TIERNAN, DANIEL O.
TIRADO, PERLA
COOK - 15TH SUBCIRCUIT - GRIFFIN VACANCY
REPUBLICAN
WILLIAMS, LA VETTA D.
DEMOCRATS
BEGLEY, HEATHER MULLIGAN
PATTON, NICHOLE C.
Illinois Primary Election 2020: Meet the Candidates
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