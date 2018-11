Find a Chicago area warming center near you

Chicago area winters can be brutal. When temperatures dip down to dangerous levels, it's a good idea to know where you can get warm.Warming centers open each year for people who do not have access to heat and need a safe place to go.2701 S. Harlem Ave.Berwyn, IL9:00 a.m.- 9:00 p.m. M-THU9:00 a.m.- 5:00 p.m. F-SAT1:00 p.m.- 5:00 p.m. SUNTransport: No3701 S. Scoville Ave.Berwyn, IL9:00 a.m. - 5:00 p.m. M-THU9:00 a.m. - 3:00 p.m. FTransport: No6501 W. 31st St.Berwyn, IL7:00 a.m. - 9:00 p.m. M-FTransport: No425 S. Halsted St.Chicago Heights, IL8:00 a.m. - 8:00 p.m. M/W8:00 a.m. - 4:40 p.m. T/THU/FTransport: No16361 S. Kedzie ParkwayMarkham, IL9:00 a.m. - 5:00 p.m., M-FTransport: No12633 Ashland Ave.Calumet Park, IL8:00 a.m. - 4:00 p.m. M-FTransport: Yes, please call 708.388.6606.4949 W. Cermak Rd.Cicero, IL8:00 a.m.- 8:00 p.m. M-FTransport: No5444 W. 34th St.Cicero, IL8:00 a.m.- 8:00 p.m., M-FTransport: No2250 S. 49th Ave.Cicero, IL8:00 a.m.- 8:00 p.m., M-FTransport: No2400 S. Arlington Heights Rd.Arlington Heights, IL9:00 a.m.-4:00 p.m. M-FTransport: No240 S. IL Route 59Bartlett, IL8:30 a.m.- 4:30 p.m. M/W/F8:30 a.m.- 8:00 p.m. T and THURS8:30 a.m.- 12:30 p.m. SATTransport: Yes1115 Warner Ave.Lemont, IL9:00 a.m.- 4:00 p.m. M-FTransport: Yes, please call 630.257.252216300 Alba St.Lemont, IL9:00 a.m.- 2:00 p.m. M-FTransport: Yes, please call 630.257.25222620 N. Mannheim Rd.Franklin Park, IL6:00 a.m.- 9:00 p.m. M-F6:00 a.m.- 2:00 p.m. SAT6:00 a.m.- 12:00 p.m. SUNTransport: No1700 Ballard Rd.Park Ridge, IL9:00 a.m.-5:00 p.m. M-FTransport: No5255 Lincoln Ave.Skokie, IL9:00 a.m.- 5:00 p.m. M-FTransport: No7833 W. Lawrence Ave.Norridge, IL9:00 a.m.- 4:00 p.m. M - THUR9:00 a.m.- 3:00 p.m. FTransport: No130 S. Oak Park Ave.Oak Park, IL8:00 a.m.- 5:00 p.m. M-FTransport: No14807 Ravinia Ave.Orland Park, IL8:00 a.m.- 4:30 p.m. M/W/THUR/F8:00 a.m.- 6:00 p.m. TTransport: Yes, for seniors 55 and older. Please call 708.403.4222.721 S. Quentin RoadPalatine, IL8:30 a.m.- 7:00 p.m. M8:30 a.m.- 4:00 p.m. T- F8:30 a.m.- 12:00 p.m. SATTransport: No10802 S. Roberts RoadPalos Hills, IL8:30 a.m.- 4:30 p.m. M-FTransport: No4565 W. Harrison St.Hillside, IL8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-FTransport: Yes, for seniors 60 and older. Please call 708.449.4300.22013 Governors HwyRichton Park, IL9:00 a.m.- 4:00 p.m. M-FTransport: No8020 W. Madison St.River Forest, IL8:00 a.m.-8:00 p.m. M-FTransport: No27 Riverside RoadRiverside, IL9:00 a.m.-5:00 p.m. M-FTransport: No1 Illinois BoulevardHoffman Estates, IL8:30 a.m.-10:00 p.m. M-THURS8:30 a.m.- 9:00 p.m. FTransport: No7745 S. Leamington Ave.Burbank, IL8:30 a.m.- 4:00 p.m. FTransport: No1616 N. Arlington Heights Rd.Arlington Heights, IL8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-FTransport: No11601 S. Pulaski Rd.Alsip, IL8:30 a.m.- 4:30 p.m. M-FTransport: NoFor more information about these services, visit cookcountyhomelandsecurity.org/cook-county-warming-centers Call 311 or check out this online map to find a warming center near you, especially during off hours and weekday holidays, when the six Department of Family and Support Services warming centers below are not usually open.In extreme conditions, hours and days may be extended and other city facilities may be designated as temporary warming center.1140 W. 79th StreetChicago, IL 6062110 S. Kedzie Ave.Chicago, IL 606124314 S. Cottage GroveChicago, IL 60653845 W. Wilson Ave.Chicago, IL 606408650 S. Commercial Ave.Chicago, IL 606174300 W. North Ave.Chicago, IL 60639For more information, visit www.cityofchicago.org/city/en/depts/fss/provdrs/serv/svcs/dfss_warming_centers.html