Art Van Furniture closing all stores in Midwest, liquidation sales begin Friday

Art Van Furniture announced Thursday that it will close all of its locations across the Midwest and begin liquidation sales on Friday."Despite our best efforts to remain open, the Company's brands and operating performance have been hit hard by a challenging retail environment," Art Van Furniture spokesperson Diane Charles said.Art Van Elslander opened his first furniture store in metro Detroit in 1959, growing it to the number one furniture and mattress retailer in the Midwest, the company said in a press release.Liquidation sales will begin on March 6 at all Art Van Furniture, Art Van PureSleep, and Scott Shuptrine Interiors in Michigan, Illinois, Ohio, Indiana, and Missouri.