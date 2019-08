Past American Idol contender Uche Ndubizu in Chicago

CHICAGO (WLS) -- The search for the next American Idol hits the road.Luke Bryan, Katy Perry and Lionel Richie return as judges for the third season on ABC.The 22 city cross-country audition tour kicked off on July 23 in Brooklyn, New York.Auditions come to Chicago on September 21 the Wintrust Arena, 200 E. Cermak Road in the South Loop.ABC 7 Chicago sat down with Uche Ndubizu, one of the top 10 stars of season 2.Mobile, AL: TBD Venue (Aug 20)Tallahassee, FL: Donald L. Tucker Civic Center at Florida State University (Aug 23)Macon, GA: TBD Venue (Aug 23)Santa Barbara, CA: TBD Venue (Aug 23)Baton Rouge, LA: Hilton Baton Rouge Capital Center (Aug 25)Columbia, SC: TBD Venue (Aug 26)Las Vegas, NV: TBD Venue (Aug 26)Waco, TX: Waco Convention Center (Aug 27)Knoxville, TN: Knoxville Convention Center (Aug 29)Salt Lake City, UT: TBD Venue (Aug 29)Raleigh, NC: TBD Venue (Sep 1)Colorado Springs, CO: TBD Venue (Sep 1)Washington D.C.: TBD Venue (Sep 4)Wichita, KS: TBD Venue (Sep 4)San Jose, CA: San Jose Convention Center (Sep 6)Pittsburgh, PA: TBD Venue (Sep 7)Springfield, IL: TBD Venue (Sep 7)Spokane, WA: Grand Hotel Davenport, Autograph Collection (Sep 8)Detroit, MI: TBD Venue (Sep 10)Nashville, TN: Nashville Municipal Auditorium (Sep 18)Chicago, IL: Wintrust Arena (Sep 21)You must be at least 15 years old to audition. Click here for more details on specific audition locations, full eligibility requirements, submission forms, terms and conditions.