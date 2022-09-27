Illinois General Election: Meet the candidates for governor, U.S. Senate, Congress

CHICAGO (WLS) -- Meet the candidates for the 2022 Illinois General Election, which will be held on Nov. 8, 2022.
In the primary election held on June 28, voters selected Republican and Democratic nominees for statewide offices, U.S. Senate, Congress, the state Legislature, countywide positions and county board seats.
*Notes:
Clicking on the names highlighted in blue will take you directly to the candidate's website or social media page.
(I) = Incumbent
ILLINOIS GOVERNOR AND LT. GOVERNOR
DEMOCRAT
PRITZKER, JB | STRATTON, JULIANA (I)
REPUBLICAN
DARREN BAILEY | STEPHANIE TRUSSELL
LIBERTARIAN
SCOTT SCHLUTER | JOHN PHILLIPS
UNITED STATES SENATOR:
DEMOCRAT
REPUBLICAN
LIBERTARIAN
ATTORNEY GENERAL
DEMOCRAT
KWAME RAOUL (I)
REPUBLICAN
LIBERTARIAN
SECRETARY OF STATE
DEMOCRAT
REPUBLICAN
LIBERTARIAN
JON STEWART
COMPTROLLER
DEMOCRAT
REPUBLICAN
LIBERTARIAN
TREASURER
DEMOCRAT
REPUBLICAN
LIBERTARIAN
1st CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN
2ND CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
ROBIN KELLY (I)
REPUBLICAN
3RD CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN
4TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN
WORKING CLASS PARTY
EDWARD HERSHEY
5TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN
TOMMY HANSON
INDEPENDENT
6TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
SEAN CASTEN (I)
REPUBLICAN
7TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
DANNY K. DAVIS (I)
8TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN
9TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN
10TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
BRAD SCHNEIDER (I)
REPUBLICAN
11TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
BILL FOSTER (I)
REPUBLICAN
14TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
LAUREN UNDERWOOD (I)
REPUBLICAN
16TH CONGRESSIONAL DISTRICT
DEMOCRAT
REPUBLICAN