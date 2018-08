Young Hollywood actors Bella Thorne and Patrick Schwarzenegger -- stars of the romantic drama "Midnight Sun" -- talked about their on-screen chemistry, Chicago and what's next for them."Midnight Sun" opens in theaters nationwide on March 23, 2018."Midnight Sun"Facebook: @MidnightSunMovInstagram: @MidnightSun_MovTwitter: @MidnightSun_Mov#MidnightSunMovieConnect with Bella ThorneInstagram: @bellathorneTwitter: @bellathorneConnect with Patrick SchwarzeneggerInstagram: @patrickschwarzeneggerTwitter: @PSchwarzenegger